फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Dehradun accident ration laden truck crashes into tree after brake failure cleaner dies

देहरादून: राजधानी में हादसा, राशन से भरे ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद पेड़ से टकराया, क्लीनर की मौत

Thu, 15 Oct 2026 12:52 PM IST
Renu Saklani माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 15 Oct 2026 12:52 PM IST
सार

देहरादून: राजधानी में हादसा, राशन से भरे ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद पेड़ से टकराया, क्लीनर की मौत

विज्ञापन
Dehradun accident ration laden truck crashes into tree after brake failure cleaner dies
हादसा - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

शहर में राशन से भरे एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों की ओर से आवश्यक कार्रवाई की गई।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed