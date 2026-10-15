देहरादून: राजधानी में हादसा, राशन से भरे ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद पेड़ से टकराया, क्लीनर की मौत
माई सिटी रिपोर्टर, देहरादून Published by: Renu Saklani Updated Thu, 15 Oct 2026 12:52 PM IST
सार
देहरादून: राजधानी में हादसा, राशन से भरे ट्रक का ब्रेक फेल होने के बाद पेड़ से टकराया, क्लीनर की मौत
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विस्तार
शहर में राशन से भरे एक ट्रक का ब्रेक फेल होने से हादसा हो गया। अनियंत्रित ट्रक सड़क किनारे पेड़ से टकरा गया। हादसे में ट्रक के क्लीनर की मौत हो गई। घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे की सूचना मिलने पर संबंधित अधिकारियों की ओर से आवश्यक कार्रवाई की गई।
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