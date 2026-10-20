Dehradun News: प्रदेश में कांग्रेस की न्याय यात्रा कल से

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कांग्रेस अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि सरकार की गलत नीतियों और बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, महिला उत्पीड़न, बिगड़ती कानून व्यवस्था सहित अन्य मुद्दों को लेकर 22 से 26 अक्तूबर तक गढ़वाल व कुमाऊं मंडल में न्याय यात्रा निकाली जाएगी।22 अक्तूबर को बदरीनाथ धाम में पूजा-अर्चना कर यात्रा की शुरू की जाएगी। वहीं, कुमाऊं मंडल में अल्मोड़ा जिले के गोल्ज्यू मंदिर में पूजा-अर्चना कर यात्रा शुभारंभ किया जाएगा। इसके अलावा हरिद्वार, ऋषिकेश होते हुए यात्रा में शामिल सभी वरिष्ठ नेता 26 अक्तूबर को गैरसैंण पहुंचेंगे और 27 को विधानसभा घेराव किया जाएगा।मंगलवार को कांग्रेस भवन में चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष प्रीतम सिंह की अध्यक्षता में न्याय यात्रा को लेकर जिला व महानगर पदाधिकारियों की बैठक हुई। प्रीतम सिंह ने कहा कि भाजपा सरकार के शासनकाल में प्रदेश की जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार एवं बदहाल कानून व्यवस्था से त्रस्त है।प्रदेश का युवा रोजगार के लिए दर-दर भटक रहा है, महिलाएं स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रही हैं। भाजपा सरकार जनता से किए गए वादों को पूरा करने में पूरी तरह विफल साबित हुई है। न्याय यात्रा केवल एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं, बल्कि प्रदेश की जनता के अधिकारों, सम्मान और न्याय की लड़ाई का अभियान है। इस यात्रा के माध्यम से कांग्रेस सरकार की विफलताओं को जन-जन तक पहुंचाने के साथ ही लोगों की समस्याओं को सुनेगी।बैठक में पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला, राजकुमार, प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना, लालचंद शर्मा, प्रदेश कोषाध्यक्ष गोदावरी थापली, महासचिव राजेंद्र शाह, महासचिव नवीन जोशी, महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह गोगी, संजय कनौजिया, एससी विभाग अध्यक्ष मदन लाल, प्रदेश सचिव अमेंद्र बिष्ट, सोनिया आनंद आदि मौजूद रहे।