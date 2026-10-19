Dehradun News: शीशमबाड़ा कूड़ा घर पर कांग्रेसियों ने किया मुख्यमंत्री का विरोध

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अमित पंवार ने कहा कि पांच साल पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसी विश्वविद्यालय में कूड़ा घर को यहां से हटाने की घोषणा की थी। अब पांच साल बाद वह दोबारा इसी विश्वविद्यालय में आ रहे हैं, लेकिन कूड़ा घर हटाने के मुद्दे पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा कि सेलाकुई क्षेत्र के लोग लंबे समय से कूड़ा घर की समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है।उन्होंने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने समय रहते कूड़ा घर हटाने की दिशा में कदम नहीं उठाया तो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में होने वाले भाजपा सरकार के प्रत्येक कार्यक्रम का जोरदार विरोध किया जाएगा। उन्होंने कहा कि क्षेत्र की जनता को अब केवल आश्वासन नहीं, बल्कि समस्या का स्थायी समाधान चाहिए।विरोध प्रदर्शन में जितेंद्र गुप्ता, संजीव उपाध्याय, अशोक नेगी, शिवम त्रिपाठी, अजय खत्री, अनीस अहमद और अमित अग्रवाल सहित अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे।