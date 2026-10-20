फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Colors of tradition in Udpalta; stalks rain

Dehradun News: उद्पाल्टा में परंपरा के रंग, गागली युद्ध में बरसे डंठल

Tue, 20 Oct 2026 06:22 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Tue, 20 Oct 2026 06:22 PM IST
विज्ञापन
Colors of tradition in Udpalta; stalks rain
जौनसार-बावर के उद्पाल्टा गांव में मंगलवार को पारंपरिक पाइंता पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। पश्चाताप और वियोग की लोक मान्यता से जुड़े इस पर्व पर रानी मुन्नी की घास और दूब से बनी प्रतीकात्मक प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके बाद उद्पाल्टा और कुरोली गांव के लोगों के बीच पारंपरिक गागली युद्ध हुआ। इस अनूठी परंपरा को देखने के लिए आसपास के गांवों से हजारों लोग पहुंचे।
विज्ञापन

सुबह करीब 10:00 बजे उद्पाल्टा और कुरोली गांव के ग्रामीण अपने-अपने पंचायती आंगन में एकत्र हुए। ढोल-बाजों की थाप पर अष्टमी के दिन घरों में पूजी गईं रानी मुन्नी की प्रतिमाओं को लेकर ग्रामीणों ने नृत्य किया। करीब 11:00 बजे कुरोली के ग्रामीण नाचते-गाते उद्पाल्टा पहुंचे, जहां उनका स्वागत किया गया। दोनों गांवों के लोगों ने गले मिलकर पर्व की शुभकामनाएं दीं।
विज्ञापन


दोपहर करीब 1:00 बजे दोनों गांवों के ग्रामीण परंपरागत तरीके से क्याणी जंगल स्थित कुएं के पास पहुंचे। यहां रानी मुन्नी की प्रतिमाओं का विसर्जन किया गया। इसके बाद दोनों पक्षों के बीच गागली युद्ध शुरू हुआ। ग्रामीणों ने एक-दूसरे पर गागली के डंठल बरसाए। करीब आधे घंटे तक चले इस युद्ध में परंपरा के प्रति लोगों का उत्साह देखते ही बना। युद्ध समाप्त होने के बाद दोनों पक्षों ने एक-दूसरे को गले लगाया और नाचते-गाते पंचायत आंगन पहुंचे। यहां देर शाम तक महिला-पुरुषों का सामूहिक नृत्य और लोकगीतों का दौर चलता रहा। इस मौके पर डॉ. गजेंद्र सिंह राय, जालम सिंह राय, पूरण सिंह राय, अनिल सिंह राय, मुल्तान सिंह राय, हरि सिंह राय, विक्रम सिंह राय, गुलाब सिंह, रणवीर सिंह राय सहित कई ग्रामीण मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed