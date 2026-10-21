फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   CM Dhami Told on madrasas government is providing equal opportunities to all children

देहरादून: मदरसों को लेकर बोले सीएम- सरकार तुष्टिकरण आधारित शिक्षा की जगह सभी बच्चों को दे रही समान अवसर

Wed, 21 Oct 2026 11:32 PM IST
Alka Tyagi अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून
अमर उजाला ब्यूरो, देहरादून Published by: Alka Tyagi Updated Wed, 21 Oct 2026 11:32 PM IST
सार

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मदरसे अब शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों के रूप में संचालित हो रहे हैं। इसलिए उन पर शिक्षा विभाग के निर्धारित नियम समान रूप से लागू होंगे।

विज्ञापन
CM Dhami Told on madrasas government is providing equal opportunities to all children
सीएम धामी - फोटो : सूचना

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, सरकार तुष्टिकरण आधारित शिक्षा व्यवस्था की जगह सभी बच्चों को समान अवसर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने पर काम कर रही है। उन्होंने यह बात पुलिस लाइन में शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त मदरसों के संबंध में पूछे गए सवाल पर कही।

विज्ञापन


मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि मदरसे अब शिक्षा विभाग से मान्यता प्राप्त स्कूलों के रूप में संचालित हो रहे हैं। इसलिए उन पर शिक्षा विभाग के निर्धारित नियम समान रूप से लागू होंगे। सरकार की ओर से तय शैक्षिक मानकों और नियमों का पालन सभी संबंधित संस्थानों को करना अनिवार्य होगा।
विज्ञापन


UK Top News: दलेर मेहंदी विवाद और अंकिता हत्याकांड की जांच में नया मोड़, केदारनाथ धाम आएंगी राष्ट्रपति
विज्ञापन
विज्ञापन


नियमों की अनदेखी करने वाले किसी भी संस्थान को संचालन की अनुमति नहीं दी जाएगी। यह कदम शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने और सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करने के लिए उठाया गया है।

नियमित शिक्षा अनिवार्य

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव डॉ. पराग मधुकर धकाते ने बताया कि शिक्षा विभाग से मान्यता ले चुके मदरसों में शुक्रवार को छुट्टी नहीं की जा सकेगी। मदरसों को बच्चों को नियमित रूप से शिक्षा प्रदान करनी होगी। बच्चों की पढ़ाई के लिए जो समय तय है। उसके अनुरूप मदरसों का संचालन करना होगा।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed