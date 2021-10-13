फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Children's Traffic Park expected to be ready by November

Dehradun News: चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क नवंबर तक तैयार होने की उम्मीद

Wed, 21 Oct 2026 12:07 AM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 12:07 AM IST
विज्ञापन
Children's Traffic Park expected to be ready by November
परिवहन विभाग की चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क योजना धरातल पर नहीं उतर सकी है। पेयजल निर्माण निगम को यह पार्क को मार्च 2025 तक तैयार कर सौंपना था, पर विभाग अब तक यह कार्य पूरा नहीं कर पाया। अब योजना नवंबर तक पूरा होने की उम्मीद है।
विज्ञापन


परिवहन विभाग सड़क हादसों को कम करने के लिए चेकिंग की कार्रवाई करता है। इसके अलावा जागरूकता को लेकर भी अभियान चला रहा है। बच्चों को शुरुआत से ही यातायात से जुड़ी जानकारी हो, उसके लिए देहरादून और हरिद्वार में चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क की योजना बनाई गई। इसी तरह नैनीताल, अल्मोड़ा, पौड़ी और ऊधमसिंह नगर में भी ये पार्क बनने हैं। नए स्थानों पर चिल्ड्रेन ट्रैफिक पार्क विकसित करने की बात तो दूर, अभी देहरादून और हरिद्वार में ही योजना पूरी होने की स्थिति में नहीं आ सकी है। देहरादून-हरिद्वार में चिल्ड्रेन पार्क बनाने का काम पेयजल निर्माण निगम को सौंपा गया था। मार्च 2025 तक पार्क नहीं बने तो कार्य पूरा करने की समय अवधि बढ़ती गई। पर काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। इस संबंध में संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि अभी चिल्ड्रेन पार्क तैयार होकर विभाग को हस्तांतरित नहीं हुआ है। कार्यदायी संस्था ने अगले महीने काम पूरा होने की बात कही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed