Dehradun News: बच्चों का झगड़ा बना विवाद, घर में घुसकर गला घोंटने का आरोप

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संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। कुंजाग्रांट निवासी शबनम उर्फ हाबी, नूनी उर्फ शहना, आईशा, भूरी और शबनम के पति आदू के खिलाफ कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई है। पड़ोसी महिला के घर में घुसकर मारपीट करने, गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास करने और ईंट-पत्थर फेंकने का आरोप है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।कोतवाली प्रभारी राजीव रोथाण ने बताया कि कुंजाग्रांट निवासी आईशा पत्नी रहीम ने शिकायत दी है। शिकायत के अनुसार, छह अक्तूबर को दोपहर करीब 12.00 बजे के बीच उनके और पड़ोसी शबनम के बच्चे घर के बाहर खेलते हुए आपस में झगड़ने लगे। आईशा बच्चों को समझाकर अपने बच्चों के साथ घर के अंदर चली गई।आरोप है कि करीब 20 मिनट बाद पांचों आरोपी घर में घुस आए और गाली-गलौज व मारपीट करने लगे। गला घोंटकर जान से मारने का प्रयास किया। एक छोटे बच्चे को मारा, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगा। सभी ने ईंट-पत्थर फेंके, जो आईशा की छाती व गले पर लगे। आईशा का एक माह पहले सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव हुआ था, वह घर में अकेली थीं।जाते समय आरोपियों ने घर में स्मैक रखकर जेल भिजवाने की धमकी दी। शिकायत में आरोप है कि आरोपी स्मैक का कारोबार करते हैं। कोतवाली प्रभारी ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है।