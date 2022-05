{"_id":"6275f6283b22ea06f5281577","slug":"chardham-yatra-2022-pilgrims-losing-their-lives-due-to-heart-attack-five-died-on-yamunotri-route-within-three-days","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"हार्ट अटैक से जान गंवा रहे तीर्थयात्री: तीन दिन के भीतर यमुनोत्री मार्ग पर पांच की मौत, कार्डिक एंबुलेंस की गुहार पर सरकार नहीं तैयार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजीव खत्री, संवाद न्यूज एजेंसी, उत्तरकाशी Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 07 May 2022 10:06 AM IST