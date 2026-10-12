चमोली: मलेठी क्षेत्र पंचायत उपचुनाव में मतदान की धीमी रफ्तार, सुबह 11:30 बजे तक 20 से 35 प्रतिशत मतदान
संवाद न्यूज एजेंसी, कर्णप्रयाग/नंदासैण। Published by: Renu Saklani Updated Mon, 12 Oct 2026 03:32 PM IST
सार
चमोली के मलेठी वार्ड में क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए हो रहे उपचुनाव में पहले पहर मतदाताओं का उत्साह कम नजर आया। सुबह 11:30 बजे तक चारों बूथों पर करीब 20 से 35 प्रतिशत मतदान दर्ज होने की जानकारी मिली। मतदाता सूची में नए नाम जुड़ने के बावजूद कई केंद्रों पर आवाजाही कम रही।
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विस्तार
क्षेत्र पंचायत सदस्य पद के लिए सोमवार को मलेठी वार्ड में उपचुनाव की शुरुआत धीमी रही। मतदान शुरू होने के बाद से ही बूथों पर मतदाताओं की आवाजाही कम नजर आई। सुबह 11:30 बजे तक चारों बूथों पर लगभग 20 से 35 प्रतिशत मतदान होने की जानकारी सामने आई।
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मलेठी वार्ड के अंतर्गत मलेठी में दो बूथ हैं, जबकि ऐरोली और मालई में एक-एक बूथ है। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, मलेठी में दोनों बूथों पर मिलाकर लगभग 700, ऐरोली में 247 और मालई में करीब 520 मतदाता हैं।
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इस बार मतदाता सूची में कुछ नए मतदाताओं के नाम भी जुड़े हैं। इसके बावजूद मतदान को लेकर लोगों में खास उत्साह नजर नहीं आया। सुबह के समय बूथों पर इक्का-दुक्का मतदाता ही पहुंचते दिखाई दिए। मतदान केंद्रों पर भीड़ नहीं होने से मतदान की रफ्तार धीमी बनी रही। हालांकि, मतदान के लिए अभी समय शेष होने के कारण दिन चढ़ने के साथ मतदान प्रतिशत बढ़ने की उम्मीद है।