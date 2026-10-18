Dehradun News: सप्ताहंत पर गुलजार हुआ चकराता, पर्यटकों की उमड़ी भीड़

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तीन दिन का अवकाश होने के चलते चकराता में पर्यटकों की चहल-पहल बढ़ने लगी है। सुबह से ही पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। छावनी बाजार के साथ ही आसपास के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भी दिनभर पर्यटकों की आवाजाही बनी रही। लंबे अवकाश का लाभ स्थानीय पर्यटन कारोबार को मिलता दिखाई दे रहा है। होटल और होमस्टे में बढ़ती बुकिंग से कारोबारियों को बेहतर आमदनी की उम्मीद जगी है। पर्यटन कारोबारियों को उम्मीद है कि सोमवार को पर्यटकों की संख्या में और इजाफा होगा। उनका मानना है लंबे अवकाश के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक चकराता पहुंचेंगे, जिससे होटल, रेस्टोरेंट और अन्य स्थानीय कारोबार को फायदा मिलेगा। होटल व्यवसायी सक्षम जोशी, गुलशन, वरुण सिंह, रघुवीर, शूरवीर और अनिल तोमर ने बताया पर्यटकों की आमद को देखते हुए उनके माध्यम से भी सभी प्रकार के आवश्यक उपाय किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया आने वाले दो दिनों में संख्या और अधिक बढ़ने से स्थानीय व्यापारियों को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है।