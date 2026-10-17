Dehradun News: पीपल के पेड़ से टकराई कार, एयरबैग खुलने से बची दो युवकों की जान

- सामने से वाहन की लाइट चमकने पर बिगड़ा संतुलन, पुलिस ने कार चौकी में खड़ी कराईफोटो...संवाद न्यूज एजेंसीविकासनगर। उत्तरप्रदेश के सहारनपुर के बादशाही बाग निवासी अमन कुमार की कार शुक्रवार देर रात तहसील और हरबर्टपुर के बीच जैन गार्डन के पास अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पीपल के पेड़ से टकरा गई। हादसे में कार का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। गनीमत रही कि टक्कर के दौरान एयरबैग खुल गए, जिससे कार सवार दोनों युवक सुरक्षित बच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कार को सड़क से हटाकर चौकी में खड़ा करा दिया।कोतवाली प्रभारी राजीव रौथाण ने बताया कि देर रात जैन गार्डन के पास कार के पेड़ से टकराने की सूचना मिली थी। पुलिस मौके पर पहुंची तो कार क्षतिग्रस्त हालत में मिली, लेकिन दोनों युवक वहां मौजूद नहीं थे। सुरक्षा की दृष्टि से कार को चौकी में खड़ा करा दिया गया। कार चालक अमन ने बताया कि वह एक अन्य युवक के साथ सहारनपुर से विकासनगर की ओर आ रहा था। इसी दौरान सामने से आ रहे वाहन की लाइट अचानक चमकने से कार अनियंत्रित हो गई और पेड़ से टकरा गई। हालांकि दोनों युवक सुरक्षित हैं।