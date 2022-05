{"_id":"62956da011db3b2abb5ee5ca","slug":"by-election-in-champawat-today-four-candidates-including-cm-are-in-fray","type":"story","status":"publish","title_hn":"By Election: चंपावत में उपचुनाव आज, सीएम सहित चार प्रत्याशी चुनावी मैदान में, शाम पांच बजे तक होगा मतदान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, देहरादून Published by: रेनू सकलानी Updated Tue, 31 May 2022 06:53 AM IST