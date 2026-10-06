Dehradun News: स्टंटबाजों को बचाने में पलटी सवारियों से भरी बस, 15 यात्री घायल

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जानकारी के मुताबिक, मंगलवार को एक निजी बस विकासनगर से देहरादून की ओर जा रही थी। 24 सीटर इस बस में क्षमता से अधिक 26 यात्री सवार थे। जैसे ही बस शेरपुर के पास पहुंची, तभी सामने दो युवक बाइक पर कथित तौर पर स्टंट करते नजर आए। इसी दौरान उनकी बाइक रपट गई और दोनों बीच सड़क पर गिर पड़े। अचानक सामने गिरे बाइक सवारों की जान बचाने के लिए बस चालक ने ब्रेक लगाते हुए स्टेयरिंग तेजी से सड़क किनारे खाली भूखंड की ओर मोड़ दिया।इस कोशिश में बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे के बाद बस के भीतर यात्रियों में चीख-पुकार मच गई। शोर सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े और बस में फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला। सूचना पर सहसपुर पुलिस भी मौके पर पहुंची और घायलों को एंबुलेंस से अस्पताल भिजवाया। सहसपुर कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि घटना की जांच की जा रही है। शिकायत मिलने पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी।अस्पताल में भर्ती हैं ये सात घायलसुभारती अस्पताल के जनसंपर्क अधिकारी डॉ. प्रशांत कुमार भटनागर ने बताया कि हादसे में घायल सात मरीजों का उपचार चल रहा है। इनमें मध्य प्रदेश निवासी संतोष (58) व अरुण भालसे (52), शिमला बाईपास निवासी अकरम खान, बाढ़वाला निवासी तीन वर्षीय मासूम माही व विक्रम (25), धर्मावाला निवासी सोरन सिंह (52) और डुंगियारा निवासी पुरो देवी (59) शामिल हैं। अस्पताल प्रबंधन के अनुसार, इनमें से चार मरीज हड्डी रोग, दो सर्जरी और एक ईएनटी विभाग में भर्ती है। सभी का उपचार पीएम राहत योजना के तहत किया जा रहा है।