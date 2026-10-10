Dehradun News: आसन नदी किनारे मिला नवजात बच्ची का शव, फैली सनसनी

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शनिवार सुबह करीब आठ बजे शेरपुर गांव के ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर आसन नदी किनारे पत्थरों के बीच फंसी एक नवजात बच्ची पर पड़ी। पास जाकर देखा तो बच्ची मृत अवस्था में थी और उसके चारों ओर पत्थर लगाए गए थे। यह देख ग्रामीण सन्न रह गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना सभावाला चौकी पुलिस को दी।सूचना मिलते ही सभावाला चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। इसके बाद मौके पर एंबुलेंस बुलाकर शव को अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया नवजात बच्ची की उम्र महज एक दिन प्रतीत हो रही है। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि बच्ची को मृत अवस्था में यहां फेंका गया था या उसे जिंदा छोड़कर कोई चला गया था और बाद में उसकी मौत हुई। उन्होंने बताया कि मामले में नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बच्ची को यहां छोड़ने वालों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी पूछताछ की जा रही है।