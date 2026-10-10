फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Body of newborn girl found on banks of Asan River

Dehradun News: आसन नदी किनारे मिला नवजात बच्ची का शव, फैली सनसनी

Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Sat, 10 Oct 2026 05:57 PM IST
विज्ञापन
Body of newborn girl found on banks of Asan River
सहसपुर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम शेरपुर में शनिवार सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब आसन नदी किनारे एक दिन की नवजात बच्ची का शव बरामद हुआ। बच्ची का शव पत्थरों के बीच फंसा हुआ था और उसके आसपास पत्थर भी रखे थे। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर एंबुलेंस के जरिये अस्पताल भिजवा दिया। पुलिस के अनुसार, शव करीब चार से पांच दिन पुराना प्रतीत हो रहा है।
विज्ञापन

शनिवार सुबह करीब आठ बजे शेरपुर गांव के ग्रामीण खेतों की ओर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर आसन नदी किनारे पत्थरों के बीच फंसी एक नवजात बच्ची पर पड़ी। पास जाकर देखा तो बच्ची मृत अवस्था में थी और उसके चारों ओर पत्थर लगाए गए थे। यह देख ग्रामीण सन्न रह गए और उन्होंने तत्काल इसकी सूचना सभावाला चौकी पुलिस को दी।
विज्ञापन


सूचना मिलते ही सभावाला चौकी प्रभारी प्रवीण कुमार पुलिस टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और मुआयना किया। इसके बाद मौके पर एंबुलेंस बुलाकर शव को अस्पताल पहुंचाया गया। कोतवाली प्रभारी मनोज नौटियाल ने बताया कि प्रथम दृष्टया नवजात बच्ची की उम्र महज एक दिन प्रतीत हो रही है। पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि बच्ची को मृत अवस्था में यहां फेंका गया था या उसे जिंदा छोड़कर कोई चला गया था और बाद में उसकी मौत हुई। उन्होंने बताया कि मामले में नियमानुसार अग्रिम कानूनी कार्रवाई की जा रही है और बच्ची को यहां छोड़ने वालों की तलाश के लिए आसपास के क्षेत्रों में भी पूछताछ की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed