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Dehradun News: ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता में बिरसनी, बनियावाला और डूंगा विजेता

Fri, 09 Oct 2026 06:02 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Fri, 09 Oct 2026 06:02 PM IST
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Birsani, Baniyawala, and Dunga emerge as winners in the
हरबर्टपुर। गुरु राम राय इंटर कॉलेज सहसपुर में शुक्रवार को ब्लॉक स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता संपन्न हुई। इसमें राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बिरसनी ने प्रथम, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बनियावाला ने द्वितीय और राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डूंगा ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालयों के छात्र-छात्राओं ने उत्साह से भाग लिया। प्रतियोगिता का संचालन जयन्त कुमार सिंह ने किया। विद्यालय के प्रधानाचार्य आलोक बिजल्वाण ने विजेता टीमों को पदक प्रदान किए। बिरसनी को स्वर्ण, बनियावाला को रजत और डूंगा को कांस्य पदक मिला। प्रथम और द्वितीय स्थान पर रही टीमें 17 अक्तूबर को राजकीय इंटर कॉलेज हरबर्टपुर में होने वाली जनपद स्तरीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगी। आलोक बिजल्वाण ने विजेता टीमों और प्रतिभागियों को बधाई दी। संवाद
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