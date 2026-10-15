फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Dehradun News ›   Bail application of an accused in a case of life-threatening assault

Dehradun News: जानलेवा हमले के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Thu, 15 Oct 2026 07:40 PM IST
देहरादून ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून
संवाद न्यूज एजेंसी, देहरादून Updated Thu, 15 Oct 2026 07:40 PM IST
विज्ञापन
Bail application of an accused in a case of life-threatening assault
सहसपुर के ग्राम मेदनीपुर निवासी आरोपी कार्तिक की जमानत अर्जी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदन सिंह की अदालत ने बृहस्पतिवार को खारिज कर दी। आरोपी पर 23 सितंबर 2026 की घटना में महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप है। अदालत ने वीडियो साक्ष्य, आरोपी के स्वीकारोक्ति बयान और पीड़ित को आई गंभीर चोटों को जमानत न देने का आधार माना।
विज्ञापन


अदालत के अनुसार, मामले में महेंद्र सिंह पर जान से मारने की नीयत से कई वार किए गए थे। घटना का वीडियो भी मौजूद है। आरोप तय किए जाने के दौरान आरोपी ने महेंद्र सिंह पर जानलेवा हमला करने के आरोपों का खंडन किया था। हालांकि, उपलब्ध साक्ष्यों और वीडियो से हमले की पुष्टि होने की बात सामने आई। अदालत ने माना कि आरोपी के खिलाफ गंभीर प्रकृति के आरोप हैं और जमानत देने का उचित आधार नहीं है। इसी आधार पर उसकी जमानत अर्जी खारिज कर दी गई। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed