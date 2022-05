{"_id":"627605459534b5287b2f0b38","slug":"badrinath-dham-kapat-adi-guru-shankaracharya-throne-and-rawal-left-for-pandukeshwar-dev-dolis-also-left-for-badrinath","type":"story","status":"publish","title_hn":"चारधाम: आर्मी बैंड की धुन पर सैकड़ों भक्तों के साथ बदरीनाथ धाम पहुंची देव डोलियां, कल खुलेंगे कपाट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

संवाद न्यूज एजेंसी, जोशीमठ Published by: रेनू सकलानी Updated Sat, 07 May 2022 11:36 AM IST