Dehradun News: क्रॉस कंट्री में आयुष्मान और कश्मीरा अव्वल

विज्ञापन



अंडर-10 बालक वर्ग में आयुष्मान कोठारी ने प्रथम, स्नेह अग्रवाल ने द्वितीय और अभिनव रावत ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में रितिका प्रथम, मिस्टी द्वितीय और साक्षी तृतीय रहीं। अंडर-12 बालिका वर्ग में कश्मीरा प्रथम, साक्षी द्वितीय रहीं। बालक वर्ग में अंश खरोला प्रथम, युवराज द्वितीय और अरीब तृतीय रहे। अंडर-15 बालक वर्ग में राकेश प्रथम, स्टेजिंग द्वितीय और विक्की ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। बालिका वर्ग में काजल प्रथम, ईशा द्वितीय और आयशा रावत तृतीय रहीं। अंडर-17 बालिका वर्ग में बबीता रौतेला प्रथम, शिवानी द्वितीय और कश्मीरा तृतीय रहीं। बालक वर्ग में रमन प्रथम, दिशु द्वितीय और सागर तृतीय रहे। ओपन महिला वर्ग में स्वाति प्रथम, ईशा द्वितीय और दुर्गा ने तृतीय स्थान हासिल किया। ओपन बालक वर्ग में राजिद प्रथम, अक्षित नवल द्वितीय और आर्य तृतीय रहे। वेटरन पुरुष वर्ग में राजकुमार प्रथम, शैलेंद्र बिष्ट द्वितीय और धर्मपाल पंवार तृतीय रहे। वेटरन महिला वर्ग में प्रीति ढौंडियाल प्रथम, कविता नेगी द्वितीय और संगीता तृतीय रहीं। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, अनुज तायल, अनिल गोयल, सुरेश गोयल, बीएस नेगी, सूरत रावत, जगबीर भंडारी, सौरभ सोनकर सहित अन्य लोग मौजूद रहे।

विज्ञापन

मसूरी। मसूरी शरदोत्सव के तहत शुक्रवार को गढ़वाल टैरेस पर क्रॉस कंट्री दौड़ का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में विभिन्न आयु वर्गों के बालक-बालिकाओं के साथ ओपन और वेटरन वर्ग के धावकों ने हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में अंडर-10 से अंडर-17 आयु वर्ग तक बालक-बालिकाओं के मुकाबले कराए गए।