{"_id":"628c61c334d93a3e974ee3c2","slug":"arrested-two-youths-who-arrived-for-recruitment-examination-in-cisf-haridwar","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Haridwar: सीआईएसएफ में भर्ती परीक्षा देने पहुंचे दो युवक गिरफ्तार, आयु सीमा में लाभ लेने के लिए बनावाए थे फर्जी अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, हरिद्वार Published by: शाहरुख खान Updated Tue, 24 May 2022 10:10 AM IST