Dehradun News: अल्टस इंटरनेशनल स्कूल ने कराटे चैंपियनशिप में जीते नौ पदक

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सेलाकुई। द अल्टस इंटरनेशनल स्कूल के खिलाड़ियों ने हर्रावाला में हुई एसएसकेए स्टेट कराटे चैंपियनशिप 2026 में नौ पदक जीते। विद्यालय के सात खिलाड़ियों ने कुल तीन स्वर्ण, चार रजत और दो कांस्य पदक हासिल किए। विद्यालय के कराटे कोच कार्तिक अरोड़ा को उनके मार्गदर्शन और समर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ कोच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रशांत त्रिपाठी ने कुमिते में स्वर्ण और काता में रजत पदक जीता। आयुषी और अंश बिष्ट ने कुमिते में स्वर्ण पदक प्राप्त किए। श्रेष्टि सिंह ने कुमिते और काता में रजत पदक जीते। अंशिका राणा को कुमिते में रजत पदक मिला। पंकज सिंह असवाल और पारुल बिष्ट ने कुमिते में कांस्य पदक हासिल किए। विद्यालय की प्रधानाचार्या अनु गुप्ता और स्कूल प्रबंधन ने सभी खिलाड़ियों और कोचों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। संवाद