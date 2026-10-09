Dehradun News: डाक सप्ताह में होंगी चौपाल से तकनीकी क्विज सहित कई गतिविधियां

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सप्ताह के तहत डाक चौपाल, वित्तीय समावेशन शिविर और पत्र लेखन प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। इनमें तकनीकी क्विज जैसी गतिविधियां भी शामिल की गई हैं। इसके तहत 12 अक्तूबर को फिलेटली दिवस पर विद्यार्थियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम होंगे। दीनदयाल स्पर्श योजना और ढाई आखर पत्र लेखन प्रतियोगिता के संबंध में जानकारी दी जाएगी। फिलेटली कार्यशाला, समूह चर्चा और डाक टिकट प्रदर्शनी भी आयोजित होगी।प्रश्नोत्तरी और पोस्टकार्ड ड्राइंग जैसी गतिविधियां भी शामिल हैं। इन कार्यक्रमों से विद्यार्थियों को डाक टिकट संग्रह और पत्र लेखन के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। वहीं 13 अक्तूबर को वित्तीय समावेशन व नागरिक केंद्रित सेवाएं दिवस मनाया जाएगा। प्रत्येक उपमंडल और प्रधान डाकघर में डाक चौपाल लगाई जाएगी। इनमें डाकघर बचत बैंक, डाक जीवन बीमा और आधार सेवाओं की जानकारी मिलेगी। संबंधित सेवाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी। लोगों को जागरूक करने के लिए नुक्कड़ नाटक भी आयोजित होंगे। ग्राहकों के अनुभवों पर आधारित वीडियो भी तैयार किए जाएंगे।साथ ही 14 अक्तूबर को डाक व पार्सल दिवस मनाया जाएगा। इंडिया पोस्ट के साथ काम कर रहे बड़े ग्राहकों और छोटे कारोबारियों की सफलता की कहानियों का प्रचार होगा। रेलवे मेल सेवा कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए छंटाई प्रतियोगिता होगी। 15 अक्तूबर को प्रौद्योगिकी व नवाचार दिवस पर कर्मचारियों और ग्राहकों के लिए तकनीकी क्विज आयोजित होगी। वन पोस्टल नेटवर्क, इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज थीम पर पोस्टाथॉन वॉक का आयोजन भी किया जाएगा। सप्ताह के दौरान डाकघरों में आधुनिक सेवाओं और तकनीकी सुविधाओं का प्रदर्शन होगा। इन कार्यक्रमों को आयोजित करने में के पीछे डाक विभाग का उद्देश्य अपनी योजनाओं और सेवाओं के प्रति लोगों को जागरूक करना है।