Dehradun News: हत्यारोपी पति की मदद करने वाले पर लगेगा पांच लाख जुर्माना

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रविवार को कचटा के मंदिर प्रांगण में खत कोरू के सदर स्याणा सुनील दत्त जोशी की अध्यक्षता में बैठक हुई। ग्रामीणों ने कहा कि महिला के साथ हुए इस जघन्य अपराध के खिलाफ पूरा क्षेत्र एकजुट है। पंचायत ने सख्त हिदायत दी है कि आरोपी के परिवार, रिश्तेदार और खत के किसी भी गांव का व्यक्ति उसकी कानूनी या आर्थिक मदद नहीं करेगा। इसके अलावा, खत कोरू की अलग-अलग जगहों पर ब्याही गई बेटियों और उनके परिवारों से भी हत्यारोपी का साथ न देने की अपील की गई है। बैठक में अमर सिंह, जवाहर सिंह, सुरेंद्र सिंह, अतर सिंह, बबल सिंह, टीकम सिंह, हाकम सिंह और भाव सिंह सहित कई ग्रामीण उपस्थित रहे।बरी हुआ, तब भी गांव में नहीं घुसने देंगेबैठक में तय किया गया कि यदि भविष्य में अदालत से आरोपी मनोज दोषमुक्त भी हो जाता है, तब भी उसे खत कोरू की सीमा में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ग्रामीणों ने सरकार और न्यायपालिका से आरोपी को फांसी की सजा दिलाने की मांग की। ग्राम पंचायत कचटा के प्रधान संतू और ग्राम पंचायत बाढौ के पूर्व प्रधान सीताराम चौहान ने कहा कि इस तरह के कड़े फैसलों से भविष्य में जघन्य अपराधों पर रोक लगेगी और समाज में भी एक सख्त संदेश जाएगा।पिता और परिजनों के सामने सुनाया गया फैसलागौरतलब है कि बीते आठ अक्तूबर को कचटा गांव में मनोज ने विवाद के बाद अपनी पत्नी नीलम की पाठल से वार कर हत्या कर दी थी। वारदात के बाद वह जंगल में फरार हो गया था, जिसे राजस्व पुलिस ने नौ अक्तूबर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। रविवार को पंचायत की ओर से लिए गए इस कड़े फैसले के दौरान आरोपी के पिता बलिया और परिवार के सदस्य विक्रम व वीरू भी वहां मौजूद रहे।