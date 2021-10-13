Dehradun News: राज्य में आपदा से 3362 भवनों को हुआ नुकसान

विज्ञापन

राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र के अनुसार एक अप्रैल से 18 अक्तूबर से आपदा के कारण 69 लोगों की मृत्यु हुई और 76 लोग घायल हुए। भवनों को भी खासा नुकसान हुआ। 3143 भवनों को आंशिक और 208 को गंभीर नुकसान पहुंचा। 11 भवन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा छोटे- बड़े 1059 पशुओं की क्षति हुई है। राज्य की 9389 किमी सड़क भी क्षतिग्रस्त हुई। आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन बताते हैं कि आपदा प्रभावित को एक सप्ताह के अंदर मदद उपलब्ध कराई जाती है। इसके अलावा आपदा से जिन विभागों को क्षति हुई है, उनके प्रस्ताव आते जाते हैं उसी के अनुसार राशि जारी की जाती है। लोक निर्माण विभाग को राशि जारी की जा चुकी है।