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Dehradun News: दो दिन में 13 वारंटी गिरफ्तार

Fri, 16 Oct 2026 06:15 PM IST
देहरादून ब्यूरो
Dehradun Bureau देहरादून ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 06:15 PM IST
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13 individuals with outstanding warrants arrested in two days
देहरादून। न्यायालयों से जारी गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) की तामील के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत दून पुलिस ने दो दिन में 13 वारंटियों को गिरफ्तार किया है।
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एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोबाल ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों को न्यायालयों से जारी वारंटों की शत-प्रतिशत तामील सुनिश्चित करने और वांछित वारंटियों की गिरफ्तारी के निर्देश दिए हैं। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए वारंटी देहरादून के विभिन्न थाना क्षेत्रों और आसपास के इलाकों के निवासी हैं। गिरफ्तार आरोपियों में छोटे लाल राजभर, सद्दाम, शहजादी, पुनीता, शाहनवाज, सचिन त्यागी, राजपाल, मुरसलीन, गोविंद सिंह, रमेश कुमार, अरविंद पाल, अतुल कुमार, आशीष कुमार शामिल हैं।
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