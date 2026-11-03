फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Cricket ›   Women’s Premier League: Having played alongside boys, Samaira is now set to shine in the WPL

महिला प्रीमियर लीग: लड़कों संग खेली, अब डब्ल्यूपीएल में चमकेंगी समाइरा

Tue, 03 Nov 2026 04:44 PM IST
हेमंत रस्तोगी
Hemant Rastogi हेमंत रस्तोगी
Updated Tue, 03 Nov 2026 04:44 PM IST
सार

वैसे समाइरा का पहला प्यार एथलेटिक्स है, लेकिन पिता सुनील राघव उन्हें क्रिकेट अकादमी ले गए। यहां से शुरू हुआ क्रिकेट का सफर आसान नहीं था।

विज्ञापन
Women’s Premier League: Having played alongside boys, Samaira is now set to shine in the WPL
समाइरा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

समाइरा राघव के लिए महिला प्रीमियर लीग (डब्ल्यूपीएल) में गुजरात जायंट्स की ओर से चुना जाना सपने के सच होने जैसा था। बोली से पहले 16 साल की समाइरा को यही मालूम था कि ऑक्शन सूची में उनका नाम नहीं है, लेकिन अंतिम क्षणों में समाइरा का नाम न सिर्फ सूची में आया बल्कि गुजरात ने 10 लाख रुपये में उन्हें अपने बेड़े में भी शामिल कर लिया।
विज्ञापन


वैसे समाइरा का पहला प्यार एथलेटिक्स है, लेकिन पिता सुनील राघव उन्हें क्रिकेट अकादमी ले गए। यहां से शुरू हुआ क्रिकेट का सफर आसान नहीं था। अकादमी में उनके साथ केवल उनसे बड़ी उम्र की एक महिला क्रिकेटर थी। उन्हें लड़कों के साथ खेलना पड़ता था। समाइरा बताती हैं कि नेट पर एक लड़के की गेंद जांघ पर लगने से वह दर्द से कराह उठीं, लेकिन पिता ने उन्हें टूटने नहीं दिया। फिर समाइरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लड़कों संग खेलकर खेल को चमकाया और 14 साल की उम्र में ही दिल्ली की अंडर-19 टीम में जगह बना ली। वह इस बार लीग में दूसरी सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं।
विज्ञापन


बिलासपुर में दिल्ली के लिए टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी में खेल रहीं ऑलराउंडर समाइरा अमर उजाला को बताती हैं कि वह हरमनप्रीत कौर और मिथाली राज की बड़ी प्रशंसकहैं। उनके कमरे में उनके आदर्श खिलाडि़यों के फोटो हैं, जिसमें भारतीय जर्सी में एक फोटो समाइरा की भी है। समाइरा बताती हैं कि अपने प्रशंसकों के बीच यह फोटो उन्हें भारतीय टीम में खेलने का अपना सपना पूरा करने का बल देती है। समाइरा कहती हैं कि उन्हें कठिन समय में मैच जिताने वाली पारी खेलने में मजा आता है। जिस तरह धोनी और विराट मैच फिनिश करते थे, उनकी भी वही कोशिश  रहती है। यही कारण है कि वह विराट और धोनी की भी बड़ी प्रशंसक हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें क्रिकेट समाचार से जुड़ी ब्रेकिंग अपडेट। क्रिकेट जगत की अन्य खबरें जैसे क्रिकेट मैच लाइव स्कोरकार्ड, टीम और प्लेयर्स की आईसीसी रैंकिंग आदि से संबंधित ब्रेकिंग न्यूज़।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed