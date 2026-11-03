महिला प्रीमियर लीग: लड़कों संग खेली, अब डब्ल्यूपीएल में चमकेंगी समाइरा

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वैसे समाइरा का पहला प्यार एथलेटिक्स है, लेकिन पिता सुनील राघव उन्हें क्रिकेट अकादमी ले गए। यहां से शुरू हुआ क्रिकेट का सफर आसान नहीं था। अकादमी में उनके साथ केवल उनसे बड़ी उम्र की एक महिला क्रिकेटर थी। उन्हें लड़कों के साथ खेलना पड़ता था। समाइरा बताती हैं कि नेट पर एक लड़के की गेंद जांघ पर लगने से वह दर्द से कराह उठीं, लेकिन पिता ने उन्हें टूटने नहीं दिया। फिर समाइरा ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और लड़कों संग खेलकर खेल को चमकाया और 14 साल की उम्र में ही दिल्ली की अंडर-19 टीम में जगह बना ली। वह इस बार लीग में दूसरी सबसे कम उम्र की क्रिकेटर हैं।बिलासपुर में दिल्ली के लिए टी-20 चैलेंजर ट्रॉफी में खेल रहीं ऑलराउंडर समाइरा अमर उजाला को बताती हैं कि वह हरमनप्रीत कौर और मिथाली राज की बड़ी प्रशंसकहैं। उनके कमरे में उनके आदर्श खिलाडि़यों के फोटो हैं, जिसमें भारतीय जर्सी में एक फोटो समाइरा की भी है। समाइरा बताती हैं कि अपने प्रशंसकों के बीच यह फोटो उन्हें भारतीय टीम में खेलने का अपना सपना पूरा करने का बल देती है। समाइरा कहती हैं कि उन्हें कठिन समय में मैच जिताने वाली पारी खेलने में मजा आता है। जिस तरह धोनी और विराट मैच फिनिश करते थे, उनकी भी वही कोशिश रहती है। यही कारण है कि वह विराट और धोनी की भी बड़ी प्रशंसक हैं।