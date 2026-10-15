भारत बनाम वेस्टइंडीज: कीमो पॉल ने हासिल किया कौन सा कीर्तिमान? पांच विकेट लेकर विशेष सूची में हुए शामिल
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, हैदराबाद Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 15 Oct 2026 12:04 PM IST
सार
वेस्टइंडीज के अनुभवी तेज गेंदबाज कीमो पॉल के नाम बड़ी उपलब्धि दर्ज हो गई है। कीमो पॉल पुरुष टी20 क्रिकेट में एक से अधिक बार पांच या इससे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले कैरेबियाई गेंदबाज बन गए हैं।
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विस्तार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां 200 से अधिक के स्कोर का बचाव करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि, हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से निर्णायक प्रभाव डाला और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने 41 रन देकर पांच विकेट झटके, जिससे उनकी टीम ने 24 रन से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया।
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पांच विकेट लेकर कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया?
इस शानदार प्रदर्शन के साथ कीमो पॉल पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक से अधिक बार पांच विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह पूर्ण सदस्य देशों के उन चुनिंदा तेज गेंदबाजों की विशेष सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इनमें लसिथ मलिंगा, उमर गुल, टिम साउथी, भुवनेश्वर कुमार और मुस्तफिजुर रहमान शामिल हैं। पॉल पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले उनके साथी ओबेड मैकॉय ने 2022 में बासेटर्रे में 17 रन देकर छह विकेट लेने का कारनामा किया था।
इस शानदार प्रदर्शन के साथ कीमो पॉल पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक से अधिक बार पांच विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह पूर्ण सदस्य देशों के उन चुनिंदा तेज गेंदबाजों की विशेष सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इनमें लसिथ मलिंगा, उमर गुल, टिम साउथी, भुवनेश्वर कुमार और मुस्तफिजुर रहमान शामिल हैं। पॉल पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले उनके साथी ओबेड मैकॉय ने 2022 में बासेटर्रे में 17 रन देकर छह विकेट लेने का कारनामा किया था।
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अंतरराष्ट्रीय टी20 में सर्वाधिक बार पांच विकेट लेने वाले गेंदबाज (पूर्णकालिक देश)
|गेंदबाज
|देश
|पांच विकेट हॉल की संख्या
|लसिथ मलिंगा
|श्रीलंका
|2
|उमर गुल
|पाकिस्तान
|2
|टिम साउथी
|न्यूजीलैंड
|2
|भुवनेश्वर कुमार
|भारत
|2
|मुस्तफिजुर रहमान
|बांग्लादेश
|2
|कीमो पॉल
|वेस्टइंडीज
|2
किस तरह वेस्टइंडीज ने जीता मैच
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने कहा कि उनके गेंदबाजों ने थोड़ी ग्रिप वाली पिच पर धीमी गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। पॉल ने कहा, हमें अपने बल्लेबाजों से यही फीडबैक मिला कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है लेकिन एक-दो गेंद ग्रिप कर रही हैं। गेंदबाज के रूप में धीमी गेंदों ने यहां हमारी मदद की। अन्य मैदानों पर हमें ज्यादा ग्रिप नहीं मिल रही थी, लेकिन यहां यह कारगर साबित हुई। हमारी रणनीति जितना संभव हो सके उतना विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है और जब वह बड़े शॉट खेलने का प्रयास करें तो तब यॉर्कर फेंकें।
वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने कहा कि उनके गेंदबाजों ने थोड़ी ग्रिप वाली पिच पर धीमी गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। पॉल ने कहा, हमें अपने बल्लेबाजों से यही फीडबैक मिला कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है लेकिन एक-दो गेंद ग्रिप कर रही हैं। गेंदबाज के रूप में धीमी गेंदों ने यहां हमारी मदद की। अन्य मैदानों पर हमें ज्यादा ग्रिप नहीं मिल रही थी, लेकिन यहां यह कारगर साबित हुई। हमारी रणनीति जितना संभव हो सके उतना विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है और जब वह बड़े शॉट खेलने का प्रयास करें तो तब यॉर्कर फेंकें।
विंडीज की जीत में किस तरह चमके होप और कीमो पॉल
शई होप के धमाकेदार शतक और कीमो पॉल के मैच जिताऊ पांच विकेट के दम पर वेस्टइंडीज ने बुधवार को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारत को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है और अब 17 अक्तूबर को बंगलूरू में सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा।
मैच में शई होप की विस्फोटक पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने तीन विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जबकि 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत को पटरी से उतारते हुए कीमो पॉल ने 41 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए, हालांकि मेजबान टीम की ओर से कड़ा संघर्ष देखने को मिला था। भारतीय पारी एक समय 130 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। भारत की शुरुआत संजू सैमसन के 23 गेंदों में 56 रनों के तेजतर्रार योगदान से हुई थी और तिलक वर्मा तथा नीतीश कुमार रेड्डी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी ने टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा था, लेकिन रोमारियो शेफर्ड द्वारा तिलक वर्मा का विकेट चटकाया जाना निर्णायक साबित हुआ और मेजबान टीम लक्ष्य से पीछे रह गई। अब सीरीज दांव पर लगी है और दोनों टीमें बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले पांचवें टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
शई होप के धमाकेदार शतक और कीमो पॉल के मैच जिताऊ पांच विकेट के दम पर वेस्टइंडीज ने बुधवार को हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में भारत को 24 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ वेस्टइंडीज ने पांच मैचों की सीरीज में 2-2 की बराबरी कर ली है और अब 17 अक्तूबर को बंगलूरू में सीरीज का निर्णायक मुकाबला खेला जाएगा।
मैच में शई होप की विस्फोटक पारी के बदौलत वेस्टइंडीज ने तीन विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जबकि 248 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरुआत को पटरी से उतारते हुए कीमो पॉल ने 41 रन देकर पांच विकेट अपने नाम किए, हालांकि मेजबान टीम की ओर से कड़ा संघर्ष देखने को मिला था। भारतीय पारी एक समय 130 रन पर पांच विकेट गंवाकर संघर्ष कर रही थी। भारत की शुरुआत संजू सैमसन के 23 गेंदों में 56 रनों के तेजतर्रार योगदान से हुई थी और तिलक वर्मा तथा नीतीश कुमार रेड्डी के बीच एक महत्वपूर्ण साझेदारी ने टीम की उम्मीदों को जिंदा रखा था, लेकिन रोमारियो शेफर्ड द्वारा तिलक वर्मा का विकेट चटकाया जाना निर्णायक साबित हुआ और मेजबान टीम लक्ष्य से पीछे रह गई। अब सीरीज दांव पर लगी है और दोनों टीमें बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में होने वाले पांचवें टी20 मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार हैं।