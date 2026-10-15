भारत बनाम वेस्टइंडीज: कीमो पॉल ने हासिल किया कौन सा कीर्तिमान? पांच विकेट लेकर विशेष सूची में हुए शामिल

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विज्ञापन भारत और वेस्टइंडीज के बीच खेली जा रही टी20 अंतरराष्ट्रीय सीरीज रोमांचक मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां 200 से अधिक के स्कोर का बचाव करना भी मुश्किल साबित हो रहा है। हालांकि, हैदराबाद में खेले गए चौथे टी20 मुकाबले में वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने अपनी शानदार गेंदबाजी से निर्णायक प्रभाव डाला और रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज करा लिया। उन्होंने 41 रन देकर पांच विकेट झटके, जिससे उनकी टीम ने 24 रन से जीत दर्ज कर पांच मैचों की सीरीज को 2-2 से बराबर कर लिया।

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पांच विकेट लेकर कौन सा रिकॉर्ड अपने नाम किया?

इस शानदार प्रदर्शन के साथ कीमो पॉल पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में एक से अधिक बार पांच विकेट लेने वाले वेस्टइंडीज के पहले गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही वह पूर्ण सदस्य देशों के उन चुनिंदा तेज गेंदबाजों की विशेष सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। इनमें लसिथ मलिंगा, उमर गुल, टिम साउथी, भुवनेश्वर कुमार और मुस्तफिजुर रहमान शामिल हैं। पॉल पुरुषों के टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में भारत के खिलाफ पांच विकेट लेने वाले मात्र दूसरे गेंदबाज भी बन गए हैं। उनसे पहले उनके साथी ओबेड मैकॉय ने 2022 में बासेटर्रे में 17 रन देकर छह विकेट लेने का कारनामा किया था।

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अंतरराष्ट्रीय टी20 में सर्वाधिक बार पांच विकेट लेने वाले गेंदबाज (पूर्णकालिक देश) गेंदबाज देश पांच विकेट हॉल की संख्या लसिथ मलिंगा श्रीलंका 2 उमर गुल पाकिस्तान 2 टिम साउथी न्यूजीलैंड 2 भुवनेश्वर कुमार भारत 2 मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश 2 कीमो पॉल वेस्टइंडीज 2

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किस तरह वेस्टइंडीज ने जीता मैच

वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज कीमो पॉल ने कहा कि उनके गेंदबाजों ने थोड़ी ग्रिप वाली पिच पर धीमी गेंदों का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया। पॉल ने कहा, हमें अपने बल्लेबाजों से यही फीडबैक मिला कि विकेट बल्लेबाजी के लिए अच्छा है लेकिन एक-दो गेंद ग्रिप कर रही हैं। गेंदबाज के रूप में धीमी गेंदों ने यहां हमारी मदद की। अन्य मैदानों पर हमें ज्यादा ग्रिप नहीं मिल रही थी, लेकिन यहां यह कारगर साबित हुई। हमारी रणनीति जितना संभव हो सके उतना विकेट टू विकेट गेंदबाजी करनी है और जब वह बड़े शॉट खेलने का प्रयास करें तो तब यॉर्कर फेंकें।