वीडियो: क्या दुबई में लग्जरी प्रॉपर्टी के मालिक बने सूर्यकुमार यादव? शाहरुख खान की इस बिल्डिंग को क्यों चुना?

सूर्यकुमार यादव ने वीडियो में बताया कि वह पहली बार 2014 में आईपीएल खेलने के लिए दुबई आए थे। इसके बाद वह 2020 में भी यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि अब भारत से बड़ी संख्या में लोग दुबई आ रहे हैं। सूर्यकुमार ने कहा, 'लग्जरी और जीवन की गुणवत्ता यहां अलग है। भारत में भी सुरक्षा है, जहां मैं मुंबई में रहता हूं। दुबई में भी सुरक्षा अच्छी है। यहां काफी सुकून महसूस होता है और जब भी मैं यहां आता हूं, बहुत खुश होता हूं।'

भारत की टी20 विश्व कप 2026 विजेता टीम के कप्तान रहे सूर्यकुमार यादव ने दुबई में एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीदी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा कर इसकी जानकारी दी। वीडियो में उनकी पत्नी देविशा शेट्टी भी नजर आईं। सूर्यकुमार ने दुबई में लग्जरी सुविधाओं और जीवनशैली की तारीफ की। उनकी नई प्रॉपर्टी का नाम शाहरुखज रेजिडेंसिस बताया गया है।

सूर्यकुमार ने अपनी पसंद की वजह बताते हुए कहा कि जब उन्हें पता चला कि शाहरुख सर की बिल्डिंग यहां बन रही है, तो उन्होंने दूसरा विकल्प सोचने की जरूरत नहीं समझी। उन्होंने प्रॉपर्टी के इंटीरियर और निर्माण की गुणवत्ता को अहम बताया। उन्होंने कहा कि इस प्रॉपर्टी में सबसे खास बात वेलनेस सेंटर और लंबी अवधि तक उपयोगी रहने वाली सुविधाएं हैं।वीडियो में दावा किया गया कि यहां हाइपरबेरिक ट्रीटमेंट, रेड लाइट थेरेपी और क्रायोथेरेपी जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। सूर्यकुमार ने एक ऐसी तकनीक का भी जिक्र किया, जिसके बारे में वीडियो में दावा किया गया कि बिना ब्लड टेस्ट के शरीर के विभिन्न स्तरों की जानकारी मिल सकती है। उन्होंने इस सुविधा को काफी अच्छा बताया। हालांकि, वीडियो में किए गए इस दावे की स्वतंत्र पुष्टि नहीं की गई है।

मुंबई में भी पत्नी ने खरीदा था अपार्टमेंट

मनीकंट्रोल की एक रिपोर्ट के मुताबिक, सूर्यकुमार की पत्नी देविशा ने इसी साल मुंबई के चेंबूर इलाके में 7.18 करोड़ रुपये का अपार्टमेंट खरीदा था। यह संपत्ति गोदरेज स्काई टेरेसेस में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 1,516.20 वर्ग फुट है। रिपोर्ट के मुताबिक, इस इमारत में दंपती का यह तीसरा अपार्टमेंट था। दुबई में नई प्रॉपर्टी खरीदने के साथ सूर्यकुमार और देविशा की रियल एस्टेट में दिलचस्पी एक बार फिर चर्चा में है।



टी20 विश्व कप जिताने के बाद भी टीम से बाहर

सूर्यकुमार यादव के लिए यह खबर ऐसे समय आई है, जब उनके क्रिकेट करियर को लेकर भी चर्चा हो रही है। उन्होंने भारत को 2026 टी20 विश्व कप जिताने में कप्तानी की, लेकिन खबर में दी गई जानकारी के मुताबिक, अब वह भारतीय टी20 टीम का हिस्सा नहीं हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, कप्तानी की जिम्मेदारी भी उनसे लेकर श्रेयस अय्यर को सौंप दी गई। इस फैसले ने भारतीय क्रिकेट जगत के कई लोगों को हैरान किया था।