दक्षिण अफ्रीका को बड़ा झटका: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए लुंगी एनगिडी; किसको मिली टीम में जगह?

एनगिडी की टेस्ट सीरीज में उपलब्धता को लेकर अभी स्थिति साफ नहीं है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आगामी तीन टेस्ट मैचों की सीरीज के लिए उनकी फिटनेस का आकलन बाद में किया जाएगा। टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 9 अक्तूबर से शुरू होना है।



मोकोएना को मिला मौका

एनगिडी की जगह टीम में शामिल किए गए नकोबानी मोकोएना ने हाल ही में नामीबिया के खिलाफ वनडे सीरीज में अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया था। उन्होंने उस सीरीज में दो मैच खेले और एक विकेट हासिल किया था।



रबाडा और बार्टमैन भी हैं बाहर

एनगिडी दक्षिण अफ्रीका के तीसरे प्रमुख तेज गेंदबाज हैं, जो चोट के कारण ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज से बाहर हुए हैं। इससे पहले कगिसो रबाडा और ओटनील बार्टमैन भी चोट के कारण सीरीज से बाहर हो चुके हैं। बार्टमैन को बाएं हैमस्ट्रिंग में चोट लगी थी और उनकी जगह डुआन जेनसेन को टीम में शामिल किया गया था।



इन प्रमुख गेंदबाजों की गैरमौजूदगी में मार्को यानसेन दक्षिण अफ्रीका के तेज गेंदबाजी आक्रमण की अगुआई करते नजर आ सकते हैं। उनके साथ गेराल्ड कोएत्जी, कॉर्बिन बॉश, क्वेना मफाका, डुआन जेनसेन और अब नकोबानी मोकोएना टीम में विकल्प हैं।