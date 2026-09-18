भारत ने जीती सीरीज, श्रेयस अय्यर ने जीता दिल: ऐसा क्या किया कि अफगानिस्तान के खिलाड़ी और फैंस हुए खुश? जानें
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 18 Sep 2026 10:40 AM IST
सार
भारत ने अफगानिस्तान को तीन मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 से हराया। सीरीज जीतने के बाद कप्तान श्रेयस अय्यर ने खेल भावना की मिसाल पेश की। ट्रॉफी के साथ टीम की तस्वीर के दौरान उन्होंने अफगान कप्तान इब्राहिम जादरान को भी अपने साथ बुलाया। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज रहे।
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट टीम ने गुरुवार को नई दिल्ली के अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए तीसरे टी20 मुकाबले में अफगानिस्तान को 127 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज में क्लीन स्वीप किया। भारत ने सीरीज के तीनों मुकाबले अपने नाम किए। टीम इंडिया ने पहला और दूसरा टी20 सात विकेट से जीता था, जबकि तीसरे मुकाबले में 127 रन की बड़ी जीत दर्ज की। हालांकि, सीरीज जीतने के बाद भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने मैदान पर अपने व्यवहार से सभी का ध्यान खींचा।
ट्रॉफी के साथ जादरान को भी बुलाया
सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रही थी। इसी दौरान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को भी तस्वीर के लिए बुलाया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में जादरान, श्रेयस अय्यर और नितीश कुमार रेड्डी के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रॉफी लेने के दौरान भी अय्यर ने जादरान को अपने साथ बुलाया था। भारतीय कप्तान के इस कदम को दोनों टीमों के बीच खेल भावना के रूप में देखा जा रहा है।
अफगानिस्तान का जीत का इंतजार जारी
अफगानिस्तान की टीम इब्राहिम जादरान की कप्तानी में इस सीरीज में अपना खाता नहीं खोल सकी। टीम को तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारत के खिलाफ टी20 में अफगानिस्तान की पहली जीत का इंतजार भी जारी रहा। मेजबान अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में निराश किया। भारत ने पहले मैच में सात विकेट, दूसरे में सात विकेट और तीसरे मैच में 127 रन से जीत दर्ज की।
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अभिषेक शर्मा बने सीरीज के हीरो
भारत की सीरीज जीत में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने तीन मैचों की तीन पारियों में 229 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला। अभिषेक ने 22 छक्के और 18 चौके लगाए। तीसरे टी20 में अभिषेक ने महज 30 गेंदों पर शतक जड़कर भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह पहले और तीसरे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। शानदार प्रदर्शन के लिए अभिषेक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं, सीरीज जीत के बाद श्रेयस अय्यर का जादरान को ट्रॉफी के साथ तस्वीर में शामिल करना मुकाबले के नतीजे से इतर खेल भावना का खास पल बन गया।
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ट्रॉफी के साथ जादरान को भी बुलाया
सीरीज जीतने के बाद भारतीय टीम ट्रॉफी के साथ ग्रुप फोटो खिंचवा रही थी। इसी दौरान श्रेयस अय्यर ने अफगानिस्तान के कप्तान इब्राहिम जादरान को भी तस्वीर के लिए बुलाया। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर में जादरान, श्रेयस अय्यर और नितीश कुमार रेड्डी के बीच खड़े नजर आ रहे हैं। ट्रॉफी लेने के दौरान भी अय्यर ने जादरान को अपने साथ बुलाया था। भारतीय कप्तान के इस कदम को दोनों टीमों के बीच खेल भावना के रूप में देखा जा रहा है।
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अफगानिस्तान का जीत का इंतजार जारी
अफगानिस्तान की टीम इब्राहिम जादरान की कप्तानी में इस सीरीज में अपना खाता नहीं खोल सकी। टीम को तीनों मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही भारत के खिलाफ टी20 में अफगानिस्तान की पहली जीत का इंतजार भी जारी रहा। मेजबान अफगानिस्तान ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में निराश किया। भारत ने पहले मैच में सात विकेट, दूसरे में सात विकेट और तीसरे मैच में 127 रन से जीत दर्ज की।
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अभिषेक शर्मा बने सीरीज के हीरो
भारत की सीरीज जीत में सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का बल्ला जमकर बोला। उन्होंने तीन मैचों की तीन पारियों में 229 रन बनाए। इस दौरान उनके बल्ले से एक शतक और एक अर्धशतक निकला। अभिषेक ने 22 छक्के और 18 चौके लगाए। तीसरे टी20 में अभिषेक ने महज 30 गेंदों पर शतक जड़कर भारतीय क्रिकेट में सबसे तेज टी20 शतक का रिकॉर्ड अपने नाम किया। वह पहले और तीसरे टी20 में प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। शानदार प्रदर्शन के लिए अभिषेक को प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया। वहीं, सीरीज जीत के बाद श्रेयस अय्यर का जादरान को ट्रॉफी के साथ तस्वीर में शामिल करना मुकाबले के नतीजे से इतर खेल भावना का खास पल बन गया।