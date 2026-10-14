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भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईसीसी की ताजा टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पांच मैचों की घरेलू सीरीज में शानदार शुरुआत का फायदा अय्यर को मिला है। वह करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग के शीर्ष चार में भारत के तीन खिलाड़ियों ने जगह बना ली है। विज्ञापन

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अय्यर को पहले टी20 शतक का मिला इनाम

अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में लखनऊ में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा था। उनकी इस पारी का असर आईसीसी रैंकिंग में भी देखने को मिला। वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। अय्यर की इस उपलब्धि के साथ भारतीय बल्लेबाजों का शीर्ष रैंकिंग में दबदबा और मजबूत हुआ है। ईशान किशन पहले स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर काबिज हैं। पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान तीसरे स्थान पर हैं। इस तरह शीर्ष चार में ईशान, अभिषेक और अय्यर के रूप में तीन भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं।

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शीर्ष चार में तीन भारतीय, फरहान तीसरे नंबर पर

आईसीसी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। वह तीसरे स्थान पर पहुंचकर ईशान और अभिषेक के बीच जगह बनाए हुए हैं। भारतीय बल्लेबाजों के अलावा श्रीलंका के कुसल मेंडिस को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 स्थान की छलांग लगाई और संयुक्त रूप से 24वें स्थान पर पहुंच गए। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी चार स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं।

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