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Hindi News ›   Cricket ›   Shreyas Iyer Climbs Three Places to Career-High Fourth in ICC T20I Batting Rankings

टी20 रैंकिंग में भारत का दबदबा!: शीर्ष चार बल्लेबाजों में तीन भारतीय, शतक जड़ते ही श्रेयस को मिला बड़ा इनाम

Wed, 14 Oct 2026 02:55 PM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, दुबई Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 14 Oct 2026 02:55 PM IST
सार

आईसीसी की ताजा टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर तीन स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले टी20 में शतक लगाने का उन्हें फायदा मिला। ईशान किशन पहले, अभिषेक शर्मा दूसरे और पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान तीसरे स्थान पर हैं।

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Shreyas Iyer Climbs Three Places to Career-High Fourth in ICC T20I Batting Rankings
श्रेयस अय्यर - फोटो : PTI

विस्तार
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भारतीय कप्तान श्रेयस अय्यर ने आईसीसी की ताजा टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में तीन स्थान की छलांग लगाई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी पांच मैचों की घरेलू सीरीज में शानदार शुरुआत का फायदा अय्यर को मिला है। वह करियर की सर्वश्रेष्ठ चौथी रैंकिंग पर पहुंच गए हैं। इसके साथ ही टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजों की रैंकिंग के शीर्ष चार में भारत के तीन खिलाड़ियों ने जगह बना ली है।

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अय्यर को पहले टी20 शतक का मिला इनाम
अय्यर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में लखनऊ में अपना पहला टी20 अंतरराष्ट्रीय शतक जड़ा था। उनकी इस पारी का असर आईसीसी रैंकिंग में भी देखने को मिला। वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। अय्यर की इस उपलब्धि के साथ भारतीय बल्लेबाजों का शीर्ष रैंकिंग में दबदबा और मजबूत हुआ है। ईशान किशन पहले स्थान पर हैं, जबकि अभिषेक शर्मा दूसरे नंबर पर काबिज हैं। पाकिस्तान के कप्तान साहिबजादा फरहान तीसरे स्थान पर हैं। इस तरह शीर्ष चार में ईशान, अभिषेक और अय्यर के रूप में तीन भारतीय बल्लेबाज शामिल हैं।
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शीर्ष चार में तीन भारतीय, फरहान तीसरे नंबर पर
आईसीसी की ओर से जारी जानकारी के मुताबिक, साहिबजादा फरहान ने श्रीलंका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के बाद करियर की सर्वश्रेष्ठ रेटिंग हासिल की है। वह तीसरे स्थान पर पहुंचकर ईशान और अभिषेक के बीच जगह बनाए हुए हैं। भारतीय बल्लेबाजों के अलावा श्रीलंका के कुसल मेंडिस को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह तीन स्थान ऊपर चढ़कर 23वें नंबर पर पहुंच गए हैं। वेस्टइंडीज के शेरफेन रदरफोर्ड ने 13 स्थान की छलांग लगाई और संयुक्त रूप से 24वें स्थान पर पहुंच गए। भारतीय विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन भी चार स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 27वें नंबर पर पहुंच गए हैं।
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पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज माज सदाकत को भी फायदा
पाकिस्तान के युवा बल्लेबाज माज सदाकत ने भी रैंकिंग में बड़ी छलांग लगाई है। श्रीलंका के खिलाफ तीन मैचों की सीरीज में अच्छे प्रदर्शन के बाद वह शीर्ष 100 से बाहर रहने के बाद सीधे 45वें स्थान पर पहुंच गए हैं। टी20 अंतरराष्ट्रीय बल्लेबाजी रैंकिंग में भारतीय खिलाड़ियों की यह मौजूदगी वेस्टइंडीज के खिलाफ जारी सीरीज के बीच अहम है। अय्यर के लिए अब चुनौती अपने प्रदर्शन को जारी रखते हुए रैंकिंग में और ऊपर पहुंचने की होगी।
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