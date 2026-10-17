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आईपीएल 2027 से पहले मुंबई इंडियंस में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। फ्रेंचाइजी ने 17 अक्तूबर को महेला जयवर्धने के मुख्य कोच का पद छोड़ने की घोषणा की। उनके जाने के साथ ही टीम के अगले कदम और रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर चर्चा तेज हो सकती है। हालांकि, मुंबई इंडियंस ने रोहित की भूमिका को लेकर फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। विज्ञापन



जयवर्धने का मुंबई इंडियंस के साथ एक दशक से अधिक समय तक जुड़ाव रहा। इस दौरान उन्होंने मुख्य कोच के रूप में तीन आईपीएल खिताब जीतने में टीम की मदद की। फ्रेंचाइजी ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने टीम की संस्कृति बनाने, खिलाड़ियों के बीच मजबूत तालमेल कायम करने और अनुशासन के साथ टीम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। विज्ञापन

𝗠𝘂𝗺𝗯𝗮𝗶 𝗜𝗻𝗱𝗶𝗮𝗻𝘀 𝗕𝗶𝗱 𝗮 𝗛𝗲𝗮𝗿𝘁𝗳𝗲𝗹𝘁 𝗙𝗮𝗿𝗲𝘄𝗲𝗹𝗹 𝘁𝗼 𝗠𝗮𝗵𝗲𝗹𝗮 𝗝𝗮𝘆𝗮𝘄𝗮𝗿𝗱𝗲𝗻𝗲 Mahela has been much more than a Head Coach to Mumbai Indians. Under his leadership as Head Coach, Mumbai Indians won 3 IPL titles. Read more 👉 https://t.co/GvYuetCKW5 विज्ञापन विज्ञापन — Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026

Forever a part of our MI Paltan. Thank you for everything, MJ 💙 https://t.co/BBQuZd1M3u — Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026 जयवर्धने का मुंबई इंडियंस के साथ एक दशक से अधिक समय तक जुड़ाव रहा। इस दौरान उन्होंने मुख्य कोच के रूप में तीन आईपीएल खिताब जीतने में टीम की मदद की। फ्रेंचाइजी ने उनके योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने टीम की संस्कृति बनाने, खिलाड़ियों के बीच मजबूत तालमेल कायम करने और अनुशासन के साथ टीम को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई।

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दो कार्यकाल में तीन आईपीएल खिताब

जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में दो कार्यकाल में काम किया। उनका पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा, जबकि वह 2024 से 2026 के बीच फिर इस जिम्मेदारी में लौटे। उनके नेतृत्व में टीम ने तीन बार आईपीएल का खिताब जीता। टीम 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनी। हालांकि, इसके बाद मुंबई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है।



मुंबई इंडियंस की ओर से जारी बयान में टीम की मालकिन नीता अंबानी ने जयवर्धने के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, 'महेला ने वर्षों से मुंबई इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके शांत नेतृत्व, ईमानदारी और खेल के प्रति गहरे लगाव का हमारे लिए बहुत महत्व रहा है। पूरे एमआई परिवार की ओर से मैं उनके योगदान और वर्षों तक अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करती हूं। महेला हमेशा हमारे वन फैमिली का हिस्सा रहेंगे। हम उनके साथ बिताए सफर और उन यादों को हमेशा संजोकर रखेंगे। हम उनके भविष्य के सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।'

“Mahela has made a significant contribution to Mumbai Indians over the years. His calm leadership, integrity and deep love for the game have meant so much to us. On behalf of the entire MI family, I want to thank Mahela for his immense contribution and unwavering commitment over the years. We will always cherish the journey we have shared and the memories we have created together. Mahela will always be a part of our #OneFamily, and we wish him every happiness and success in the journey ahead.” - Mrs. Nita M. Ambani — Mumbai Indians (@mipaltan) October 17, 2026 जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के मुख्य कोच के रूप में दो कार्यकाल में काम किया। उनका पहला कार्यकाल 2017 से 2022 तक रहा, जबकि वह 2024 से 2026 के बीच फिर इस जिम्मेदारी में लौटे। उनके नेतृत्व में टीम ने तीन बार आईपीएल का खिताब जीता। टीम 2017, 2019 और 2020 में चैंपियन बनी। हालांकि, इसके बाद मुंबई का प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है।मुंबई इंडियंस की ओर से जारी बयान में टीम की मालकिन नीता अंबानी ने जयवर्धने के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा, 'महेला ने वर्षों से मुंबई इंडियंस के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उनके शांत नेतृत्व, ईमानदारी और खेल के प्रति गहरे लगाव का हमारे लिए बहुत महत्व रहा है। पूरे एमआई परिवार की ओर से मैं उनके योगदान और वर्षों तक अटूट प्रतिबद्धता के लिए उनका धन्यवाद करती हूं। महेला हमेशा हमारे वन फैमिली का हिस्सा रहेंगे। हम उनके साथ बिताए सफर और उन यादों को हमेशा संजोकर रखेंगे। हम उनके भविष्य के सफर के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं।'

महेला ने भी जताया आभार

जयवर्धने ने मुंबई इंडियंस के साथ अपने लंबे जुड़ाव को खास बताया। उन्होंने फ्रेंचाइजी के खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ, प्रशंसकों और प्रबंधन का आभार जताया। उन्होंने कहा, 'मुंबई इंडियंस एक दशक से अधिक समय से मेरे सफर का बेहद खास हिस्सा रहा है। खिलाड़ियों, कोचिंग टीम, वन फैमिली के शानदार सहयोग और सबसे बढ़कर प्रशंसकों ने इसे ऐसा अनुभव बनाया, जिसे मैं हमेशा याद रखूंगा। हमने साथ में यादगार पल साझा किए, चुनौतियों का सामना किया और कुछ ऐसा बनाया, जिस पर हम सभी गर्व कर सकते हैं।' उन्होंने नीता अंबानी और आकाश अंबानी के भरोसे और सहयोग के लिए भी धन्यवाद दिया। जयवर्धने ने कहा कि टीम के साथ हासिल की गई उपलब्धियों पर उन्हें गर्व है और मुंबई इंडियंस उनके दिल में हमेशा खास जगह रखेगी।

ग्लोबल भूमिका में भी निभाई अहम जिम्मेदारी

2022 में जयवर्धने को मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी समूह में ग्लोबल हेड ऑफ परफॉर्मेंस की जिम्मेदारी दी गई थी। इस भूमिका में उन्होंने विभिन्न वैश्विक लीगों में एमआई की टीमों के विस्तार और अलग-अलग कोचिंग टीमों के बीच साझा क्रिकेटिंग सोच विकसित करने पर काम किया। इस दौरान मुंबई इंडियंस महिला टीम, एमआई न्यूयॉर्क और एमआई एमिरेट्स ने खिताब जीते। अब जयवर्धने के मुख्य कोच का पद छोड़ने के बाद आईपीएल 2027 के लिए मुंबई इंडियंस की नई योजनाओं पर नजर रहेगी। रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर भी सवाल उठ सकते हैं, लेकिन इस संबंध में किसी बदलाव की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

रोहित शर्मा की कप्तानी को लेकर चर्चा

पांच बार की आईपीएल चैंपियन मुंबई इंडियंस में नेतृत्व को लेकर नई अटकलें भी तेज हो गई हैं। रोहित की कप्तानी में वापसी की संभावना ने टीम की योजनाओं को लेकर उत्सुकता बढ़ा दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फ्रेंचाइजी का शीर्ष प्रबंधन आईपीएल 2027 के लिए कप्तानी की जिम्मेदारी एक बार फिर रोहित को सौंपने के पक्ष में था। रोहित की कप्तानी में मुंबई इंडियंस ने 2013, 2015, 2017, 2019 और 2020 में पांच आईपीएल खिताब जीते। फ्रेंचाइजी के इतिहास में उनका रिकॉर्ड अब भी बेजोड़ है। ऐसे में टीम के नेतृत्व विकल्पों पर विचार करते समय रोहित का नाम अहम माना जा रहा है।