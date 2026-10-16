भारत-वेस्टइंडीज मैच पर मंडराया खतरा: क्या बारिश बिगाड़ेगी पांचवें T20 का रोमांच? कल कैसा रहेगा बंगलूरू का मौसम
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, बंगलूरू Published by: स्वप्निल शशांक Updated Fri, 16 Oct 2026 07:53 PM IST
सार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच शनिवार को बेंगलुरु में होने वाले पांचवें टी20 मुकाबले पर बारिश का खतरा मंडरा रहा है। सीरीज 2-2 से बराबर है और निर्णायक मैच के दिन बारिश की 90 प्रतिशत संभावना जताई गई है। ऐसे में फैंस को रोमांचक मुकाबले के लिए मौसम की चुनौती का सामना करना पड़ सकता है।
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विस्तार
भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ सकता है। दोनों टीमों के बीच पांचवां और अंतिम टी20 मैच शनिवार को बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन मौसम का पूर्वानुमान फैंस की चिंता बढ़ा रहा है। शुक्रवार को भी बंगलूरू में तेज बारिश हुई और जलभराव की आशंका सामने आई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।
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मैच के दिन बारिश की 90 प्रतिशत संभावना
एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को बंगलूरू में बारिश की संभावना 90 प्रतिशत तक है। घंटे के हिसाब से मौसम का अनुमान बताता है कि दोपहर बाद बारिश की आशंका बढ़ सकती है। दोपहर 12 बजे बारिश की संभावना 11 प्रतिशत है, जो अगले दो घंटों में बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाती है। दोपहर तीन बजे यह संभावना 40 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद शाम चार बजे 68 प्रतिशत और शाम पांच बजे 71 प्रतिशत बारिश की आशंका जताई गई है।
मैच शुरू होने से एक घंटे पहले शाम छह बजे बारिश की संभावना 49 प्रतिशत रहने का अनुमान है। शाम सात बजे यह बढ़कर 64 प्रतिशत हो सकती है। इसके बाद रात आठ और नौ बजे 49 प्रतिशत, रात 10 बजे 56 प्रतिशत और रात 11 बजे 49 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि, ये संभावनाएं मौसम का पूर्वानुमान हैं। वास्तविक परिस्थितियां मैच के दौरान बदल सकती हैं।
एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को बंगलूरू में बारिश की संभावना 90 प्रतिशत तक है। घंटे के हिसाब से मौसम का अनुमान बताता है कि दोपहर बाद बारिश की आशंका बढ़ सकती है। दोपहर 12 बजे बारिश की संभावना 11 प्रतिशत है, जो अगले दो घंटों में बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाती है। दोपहर तीन बजे यह संभावना 40 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद शाम चार बजे 68 प्रतिशत और शाम पांच बजे 71 प्रतिशत बारिश की आशंका जताई गई है।
मैच शुरू होने से एक घंटे पहले शाम छह बजे बारिश की संभावना 49 प्रतिशत रहने का अनुमान है। शाम सात बजे यह बढ़कर 64 प्रतिशत हो सकती है। इसके बाद रात आठ और नौ बजे 49 प्रतिशत, रात 10 बजे 56 प्रतिशत और रात 11 बजे 49 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि, ये संभावनाएं मौसम का पूर्वानुमान हैं। वास्तविक परिस्थितियां मैच के दौरान बदल सकती हैं।
🚨 News 🚨 Arshdeep Singh sustains blow to bowling shoulder; Bhuvneshwar Kumar added to #TeamIndia’s squad for the Bengaluru T20I. More Details ▶️ https://t.co/i18NeqDLrU #INDvWI | @mflone_— BCCI (@BCCI) October 16, 2026
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सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी मुकाबले पर नजर
भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज अब तक हाई स्कोरिंग रही है। दोनों टीमों ने बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं और कई मुकाबलों में 220 से अधिक रन भी बने हैं। पहले टी20 में भारत ने लखनऊ में 172 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इसके बाद रांची में खेले गए दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। तीसरे मैच में भारत ने इंदौर में 223 रन का बचाव करते हुए 14 रन से जीत दर्ज की। हालांकि, हैदराबाद में चौथे टी20 में भारतीय टीम 248 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और उसे 24 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह पांचवें मैच से पहले सीरीज 2-2 से बराबर है।
बंगलूरू में फिर दिख सकता है रनों का तूफान
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जाना जाता है। आईपीएल में भी यहां कई बार बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है। अगर मौसम ने साथ दिया, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बारिश दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला होने देगी? निर्णायक मुकाबले में मौसम की भूमिका अहम रहने वाली है।
भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज अब तक हाई स्कोरिंग रही है। दोनों टीमों ने बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं और कई मुकाबलों में 220 से अधिक रन भी बने हैं। पहले टी20 में भारत ने लखनऊ में 172 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इसके बाद रांची में खेले गए दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। तीसरे मैच में भारत ने इंदौर में 223 रन का बचाव करते हुए 14 रन से जीत दर्ज की। हालांकि, हैदराबाद में चौथे टी20 में भारतीय टीम 248 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और उसे 24 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह पांचवें मैच से पहले सीरीज 2-2 से बराबर है।
बंगलूरू में फिर दिख सकता है रनों का तूफान
एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जाना जाता है। आईपीएल में भी यहां कई बार बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है। अगर मौसम ने साथ दिया, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बारिश दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला होने देगी? निर्णायक मुकाबले में मौसम की भूमिका अहम रहने वाली है।
दोनों स्क्वॉड
भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई।
वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान एवं विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील हुसैन, आमिर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कामिल पूरन।
भारतीय टीम: अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर (कप्तान), तिलक वर्मा, नमन धीर, नीतीश कुमार रेड्डी, अक्षर पटेल, प्रिंस यादव, मयंक यादव, भुवनेश्वर कुमार, अर्शदीप सिंह, वैभव सूर्यवंशी, कुलदीप यादव, शिवम दुबे, रवि बिश्नोई।
वेस्टइंडीज टीम: शाई होप (कप्तान एवं विकेटकीपर), ज्वेल एंड्रयू, शिमरोन हेटमायर, रोवमैन पॉवेल, शेरफेन रदरफोर्ड, रोमारियो शेफर्ड, रोस्टन चेज, कीमो पॉल, शमर स्प्रिंगर, गुडाकेश मोती, शमर जोसेफ, अकील हुसैन, आमिर जांगू, मैथ्यू फोर्ड, क्वेंटिन सैम्पसन, कामिल पूरन।