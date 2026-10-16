भारत और वेस्टइंडीज के बीच जारी टी20 सीरीज का निर्णायक मुकाबला बारिश की भेंट चढ़ सकता है। दोनों टीमों के बीच पांचवां और अंतिम टी20 मैच शनिवार को बंगलूरू के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाना है, लेकिन मौसम का पूर्वानुमान फैंस की चिंता बढ़ा रहा है। शुक्रवार को भी बंगलूरू में तेज बारिश हुई और जलभराव की आशंका सामने आई। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अगले कुछ दिनों तक बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है।

एक्यूवेदर के पूर्वानुमान के अनुसार, शनिवार को बंगलूरू में बारिश की संभावना 90 प्रतिशत तक है। घंटे के हिसाब से मौसम का अनुमान बताता है कि दोपहर बाद बारिश की आशंका बढ़ सकती है। दोपहर 12 बजे बारिश की संभावना 11 प्रतिशत है, जो अगले दो घंटों में बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाती है। दोपहर तीन बजे यह संभावना 40 प्रतिशत तक पहुंचने का अनुमान है। इसके बाद शाम चार बजे 68 प्रतिशत और शाम पांच बजे 71 प्रतिशत बारिश की आशंका जताई गई है।मैच शुरू होने से एक घंटे पहले शाम छह बजे बारिश की संभावना 49 प्रतिशत रहने का अनुमान है। शाम सात बजे यह बढ़कर 64 प्रतिशत हो सकती है। इसके बाद रात आठ और नौ बजे 49 प्रतिशत, रात 10 बजे 56 प्रतिशत और रात 11 बजे 49 प्रतिशत बारिश की संभावना जताई गई है। हालांकि, ये संभावनाएं मौसम का पूर्वानुमान हैं। वास्तविक परिस्थितियां मैच के दौरान बदल सकती हैं।

सीरीज 2-2 से बराबर, अब आखिरी मुकाबले पर नजर

भारत और वेस्टइंडीज के बीच यह सीरीज अब तक हाई स्कोरिंग रही है। दोनों टीमों ने बड़े लक्ष्य हासिल किए हैं और कई मुकाबलों में 220 से अधिक रन भी बने हैं। पहले टी20 में भारत ने लखनऊ में 172 रन का लक्ष्य हासिल किया था। इसके बाद रांची में खेले गए दूसरे मुकाबले में वेस्टइंडीज ने 250 रन का बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया। तीसरे मैच में भारत ने इंदौर में 223 रन का बचाव करते हुए 14 रन से जीत दर्ज की। हालांकि, हैदराबाद में चौथे टी20 में भारतीय टीम 248 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सकी और उसे 24 रन से हार का सामना करना पड़ा। इस तरह पांचवें मैच से पहले सीरीज 2-2 से बराबर है।



बंगलूरू में फिर दिख सकता है रनों का तूफान

एम चिन्नास्वामी स्टेडियम को बड़े स्कोर वाले मुकाबलों के लिए जाना जाता है। आईपीएल में भी यहां कई बार बल्लेबाजों का दबदबा देखने को मिला है। अगर मौसम ने साथ दिया, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच एक और हाई स्कोरिंग मुकाबला देखने को मिल सकता है। हालांकि, फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बारिश दोनों टीमों के बीच सीरीज का फैसला होने देगी? निर्णायक मुकाबले में मौसम की भूमिका अहम रहने वाली है।