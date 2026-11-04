भारत vs न्यूजीलैंड: कौन हैं केवन मेलामु? कोहली-रोहित और गिल को भेंट की खास जर्सी, दो बार जीत चुके हैं विश्व कप

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भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को खेले गए पहले वनडे मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तीन दिग्गज खिलाड़ियों की मुलाकात रग्बी के एक बड़े नाम से हुई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के पूर्व रग्बी कप्तान केवन मेलामु से मुलाकात की। इस दौरान मेलामु ने तीनों भारतीय खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम की विशेष जर्सी भेंट की। इन जर्सियों पर खिलाड़ियों के नाम और नंबर भी अंकित थे। विज्ञापन



When two sporting worlds meet 🏏🏉 🎥 Culture, respect, and a traditional welcome for #TeamIndia as the @AllBlacks great Keven Mealamu presents us with the 𝙈𝙖𝙣𝙖 🙌 #NZvIND https://t.co/aSnJg0E43i — BCCI (@BCCI) November 4, 2026 विज्ञापन

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कोहली, रोहित और गिल को मिला खास तोहफा

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा कीं। तस्वीरों में शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु के साथ नजर आए बीसीसीआई ने तस्वीरों के साथ लिखा, 'मैच शुरू होने से पहले एक खास पल। कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड रग्बी के दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। उन्हें व्यक्तिगत रग्बी जर्सी भेंट की गई, जिन पर उनके नाम और नंबर अंकित थे।'



A special moment before the start of play 🇮🇳🇳🇿 Captain @ShubmanGill, @imVkohli and @ImRo45 meet with the legendary Keven Mealamu, a titan of New Zealand rugby and are presented with personalized rugby jerseys. #TeamIndia | @AllBlacks https://t.co/Kw8OLfk1N9 — BCCI (@BCCI) November 4, 2026 भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा कीं। तस्वीरों में शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु के साथ नजर आए बीसीसीआई ने तस्वीरों के साथ लिखा, 'मैच शुरू होने से पहले एक खास पल। कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड रग्बी के दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। उन्हें व्यक्तिगत रग्बी जर्सी भेंट की गई, जिन पर उनके नाम और नंबर अंकित थे।'

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कौन हैं केवन मेलामु?

केवन मेलामु न्यूजीलैंड के रग्बी इतिहास के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम के लिए कुल 132 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। वह न्यूजीलैंड की मशहूर रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। मेलामु ने अपने करियर में टीम की कप्तानी भी की। उनका नाम न्यूजीलैंड रग्बी के स्वर्णिम दौर से भी जुड़ा रहा है। वह 2011 और 2015 में रग्बी विश्व कप जीतने वाली ऑल ब्लैक्स टीम के अहम सदस्य थे। इस तरह उन्होंने लगातार दो विश्व कप खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की।

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