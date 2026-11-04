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Hindi News ›   Cricket ›   Kanev Malamoo Meets Virat Kohli, Rohit Sharma and Shubman Gill Ahead of India vs New Zealand ODI

भारत vs न्यूजीलैंड: कौन हैं केवन मेलामु? कोहली-रोहित और गिल को भेंट की खास जर्सी, दो बार जीत चुके हैं विश्व कप

Wed, 04 Nov 2026 11:16 AM IST
स्वप्निल शशांक स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, ऑकलैंड Published by: स्वप्निल शशांक Updated Wed, 04 Nov 2026 11:16 AM IST
सार

भारत-न्यूजीलैंड पहले वनडे से पहले शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। मेलामु ने तीनों भारतीय खिलाड़ियों को उनके नाम और नंबर वाली विशेष रग्बी जर्सी भेंट की। वह ऑल ब्लैक्स के लिए 132 मैच खेल चुके हैं और 2011 व 2015 में रग्बी विश्व कप जीतने वाली टीम का हिस्सा रहे।

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Kanev Malamoo Meets Virat Kohli, Rohit Sharma and Shubman Gill Ahead of India vs New Zealand ODI
शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। - फोटो : BCCI

विस्तार
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भारत और न्यूजीलैंड के बीच बुधवार को खेले गए पहले वनडे मुकाबले से पहले भारतीय क्रिकेट टीम के तीन दिग्गज खिलाड़ियों की मुलाकात रग्बी के एक बड़े नाम से हुई। भारतीय कप्तान शुभमन गिल, अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के पूर्व रग्बी कप्तान केवन मेलामु से मुलाकात की। इस दौरान मेलामु ने तीनों भारतीय खिलाड़ियों को न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम की विशेष जर्सी भेंट की। इन जर्सियों पर खिलाड़ियों के नाम और नंबर भी अंकित थे।

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शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। - फोटो : BCCI
कोहली, रोहित और गिल को मिला खास तोहफा
भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने इस खास मुलाकात की तस्वीरें सोशल मीडिया मंच एक्स पर साझा कीं। तस्वीरों में शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु के साथ नजर आए बीसीसीआई ने तस्वीरों के साथ लिखा, 'मैच शुरू होने से पहले एक खास पल। कप्तान शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड रग्बी के दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। उन्हें व्यक्तिगत रग्बी जर्सी भेंट की गई, जिन पर उनके नाम और नंबर अंकित थे।'

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शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। - फोटो : BCCI
कौन हैं केवन मेलामु?
केवन मेलामु न्यूजीलैंड के रग्बी इतिहास के दिग्गज खिलाड़ियों में शामिल हैं। उन्होंने न्यूजीलैंड की राष्ट्रीय रग्बी टीम के लिए कुल 132 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। वह न्यूजीलैंड की मशहूर रग्बी टीम ऑल ब्लैक्स के लिए सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले खिलाड़ियों में से एक हैं। मेलामु ने अपने करियर में टीम की कप्तानी भी की। उनका नाम न्यूजीलैंड रग्बी के स्वर्णिम दौर से भी जुड़ा रहा है। वह 2011 और 2015 में रग्बी विश्व कप जीतने वाली ऑल ब्लैक्स टीम के अहम सदस्य थे। इस तरह उन्होंने लगातार दो विश्व कप खिताब जीतने वाली टीम का हिस्सा बनकर बड़ी उपलब्धि हासिल की।
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शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा ने न्यूजीलैंड के रग्बी दिग्गज केवन मेलामु से मुलाकात की। - फोटो : BCCI
भारत और न्यूजीलैंड के बीच वनडे सीरीज
भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की वनडे सीरीज खेल रही है। इससे पहले भारत ने श्रेयस अय्यर की कप्तानी में न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज 3-2 से अपने नाम की थी। अब दोनों टीमों के बीच वनडे मुकाबलों में प्रतिस्पर्धा जारी है। वनडे सीरीज के बाद भारत और न्यूजीलैंड के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज भी खेली जाएगी, जिसकी शुरुआत 19 नवंबर से होगी।
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