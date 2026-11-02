{"_id":"6ae80b103cfb67db5f09bcd4","slug":"australia-announce-squads-for-england-white-ball-series-cummins-starc-hazlewood-rested-as-several-youngster-2026-11-02","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"ऑस्ट्रेलिया की टीम घोषित: इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवर सीरीज के लिए स्क्वाड का एलान, कई बड़े नामों को दिया आराम","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

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यह रोमांचक सीरीज 13 नवंबर को पर्थ में वनडे मुकाबले के साथ शुरू होगी, जिसके बाद 15 और 18 नवंबर को क्रमशः एडिलेड और होबार्ट में दूसरे और तीसरे मैच खेले जाएंगे। इसके बाद टी20 फॉर्मेट की शुरुआत 21 नवंबर को मेलबर्न से होगी। बाकी के चार टी20 मुकाबले गोल्ड कोस्ट, ब्रिस्बेन, सिडनी और कैनबरा में खेले जाएंगे और सीरीज का आखिरी मुकाबला दो दिसंबर को होगा। विज्ञापन ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड के खिलाफ आगामी घरेलू सफेद गेंद की सीरीज के लिए अपनी टीमों का एलान कर दिया है, जिसमें कई बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया है। 13 नवंबर से शुरू होने वाली इस सीरीज में तीन वनडे और पांच टी20 मैच खेले जाएंगे। न्यूजीलैंड और भारत के खिलाफ आगामी आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की तैयारियों के मद्देनजर तेज गेंदबाज पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और जोश हेजलवुड को इस सीरीज से विश्राम दिया गया है।

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कुछ नए चेहरों को मिला मौका

दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सितंबर में खेली गई सीरीज के दौरान साइड स्ट्रेन (पसली की चोट) से उबर रहे तेज गेंदबाज नाथन एलिस भी वनडे सीरीज के शुरुआती मैचों में नहीं खेल पाएंगे। इन खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में चयनकर्ताओं ने कई युवा और नए चेहरों पर भरोसा जताया है। 14 सदस्यीय वनडे टीम में पूर्व अंडर-19 विश्व कप खिलाड़ी महली बियर्डमैन और ओलिवर पीक को शामिल किया गया है, जबकि जैक एडवर्ड्स और लियाम स्कॉट को भी मौका मिला है। इसके अलावा, टी20 टीम में निखिल चौधरी, जोएल डेविस, लछलन शॉ और सैम हार्पर जैसे नए चेहरे शामिल किए गए हैं।

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टीम को लेकर क्या बोले चयन समिति के अध्यक्ष बेली

टी20 सीरीज के दौरान कुछ नियमित खिलाड़ी भी उपलब्ध नहीं रहेंगे, क्योंकि टेस्ट नियमित खिलाड़ी ट्रेविस हेड, मैथ्यू रेनशॉ, कैमरन ग्रीन, एलेक्स कैरी, जोश इंग्लिस और कूपर कॉनली वनडे सीरीज खेलने के बाद टी20 मुकाबलों से बाहर रहेंगे। ऑस्ट्रेलिया के चयन समिति के अध्यक्ष जॉर्ज बेली ने कहा, ये वनडे और टी20 मैच कई खिलाड़ियों को, जिनमें से कई को हालिया दौरों पर मौके मिले हैं, बहुत मजबूत विपक्ष के खिलाफ अपनी क्षमता को और साबित करने का एक बेहतरीन मौका देते हैं। लियाम स्कॉट वनडे टीम में वापसी कर रहे हैं और हम इस बात से उत्साहित हैं कि वह हर मौके से सीखते हैं और पिछले 12-18 महीनों में मजबूत प्रदर्शन के दम पर उन्होंने अपने खेल को आगे बढ़ाया है। महली बियर्डमैन का ऑस्ट्रेलिया ए के लिए हालिया प्रदर्शन प्रभावशाली था, और हम वनडे और टी20 दोनों फॉर्मेट में राष्ट्रीय टीम में उनकी वापसी को लेकर बेहद उत्साहित हैं। हमें लगता है कि वह आने वाले वर्षों में सभी फॉर्मेट के खिलाड़ी के रूप में विकसित हो सकते हैं।

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बेली ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, "लची शॉ एक बेहद प्रतिभाशाली क्रिकेटर हैं, जिनके बारे में हमारा मानना है कि वे तेजी से विकसित होंगे और उनके पास एक ऐसा दमदार खेल है जो टी20 फॉर्मेट में प्रभाव डालेगा। सैम हार्पर ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया है। वह इस समय अपने खेल के मामले में एक बेहतरीन स्थिति में हैं और सभी फॉर्मेट में अपने खेल की शैली को लगातार बेहतर ढंग से अंजाम दे रहे हैं। जेक (फ्रेज़र-मैकगर्क) और मिच (ओवेन) की टी20 टीम में वापसी हुई है, और हमें विश्वास है कि उनकी गेंद को हिट करने की क्षमता छोटे फॉर्मेट में एक अलग अंतर पैदा कर सकती है। वे ऐसे खिलाड़ियों के अच्छे उदाहरण हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर मिलने पर उन अनुभवों से सीखकर अपने खेल पर काम करना जारी रखा है।