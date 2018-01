{"_id":"5a60378a4f1c1ba3268b4f72","slug":"virat-kohli-wins-icc-cricketer-of-the-year-and-icc-odi-cricketer-of-the-year-award","type":"story","status":"publish","title_hn":"\u0935\u093f\u0930\u093e\u091f \u0915\u094b\u0939\u0932\u0940 \u0915\u0940 ICC \u0905\u0935\u0949\u0930\u094d\u0921\u094d\u0938 \u092e\u0947\u0902 \u0927\u0942\u092e, \u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0915\u093e \u0938\u092c\u0938\u0947 \u092c\u095c\u093e \u0938\u092e\u094d\u092e\u093e\u0928 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0939\u093e\u0938\u093f\u0932","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"\u0915\u094d\u0930\u093f\u0915\u0947\u091f \u0928\u094d\u092f\u0942\u091c\u093c","slug":"cricket-news"}}

ICC ODI Cricketer of the Year

🏆🇮🇳 Virat Kohli@imVkohli scored six tons in the format last year, averaging an astonishing 76.84.



His ODI career average now stands at 55.74, the highest ever by a batsman from a Full Member nation!



More ➡️ https://t.co/vVhi4ta9SR#ICCAwards pic.twitter.com/5QXA7vVumr — ICC (@ICC) January 18, 2018

ICC Sir Garfield Sobers Trophy

🏆🇮🇳 Virat Kohli



With India flying high at the top of the rankings, @imVkohli scored 2203 Test runs at 77.80 (eight 💯s), 1818 ODI runs at 82.63 (seven 💯s), and 299 T20I runs at a strike rate of 153.



More ➡️ https://t.co/6ITiEAJEVn#ICCAwards pic.twitter.com/D9qOFCodIk — ICC (@ICC) January 18, 2018

A video message from @imVkohli, ICC ODI Cricketer of the Year and recipient of the Sir Garfield Sobers Trophy for Cricketer of the Year! #ICCAwards pic.twitter.com/ZsXmDZXta9 — ICC (@ICC) January 18, 2018

In July 2016, Kohli was yet to hit a Test double-century. In the period since he has hit six, taking his long format game to new heights #ICCAwards pic.twitter.com/50Mr1p1kHs — ICC (@ICC) January 18, 2018

टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने क्रिकेटर ऑफ द ईयर के साथ-साथ वन-डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर के सम्मान से भी नवाजा है।विराट कोहली को आईसीसी ने साल का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर भी घोषित किया। इसके लिए कोहली को सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से सम्मानित किया गया। बता दें कि क्रिकेट जगत में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी को सबसे बड़े सम्मान में से एक माना जाता है।क्रिकेट का सबसे बड़ा सम्मान आईसीसी सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी हासिल करने की खुशी जाहिर करते हुए विराट कोहली ने कहा, 'मेरे लिए यह ट्रॉफी काफी मायने रखती है। मैंने 2012 में भी आईसीसी वन-डे क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब जीता था, लेकिन पहली बार सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी जीती है जो बड़े सम्मान की बात है। क्रिकेट जगत में सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी संभवतः सबसे बड़ा सम्मान है। मुझे खुशी है कि पिछले दो साल से लगातार इस ट्रॉफी को भारतीय खिलाड़ी जीत रहे हैं। पिछले साल रविचंद्रन अश्विन ने यह ट्रॉफी जीती थी और इस साल मुझे मिली। मैं आईसीसी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने हमारी प्रतिभा को पहचाना और सम्मानित किया। इसके अलावा मैं अन्य विजेताओं को भी शुभकामनाएं देता हूं।'