अजीत अगरकर की कुर्सी बचेगी या जाएगी?: बीसीसीआई से तनातनी! 48 घंटे में तय हो सकता है मुख्य चयनकर्ता का भविष्य

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भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर के भविष्य को लेकर अब जल्द तस्वीर साफ हो सकती है। एक रिपोर्ट के मुताबिक, अगले 48 घंटे में अगरकर और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के पदाधिकारियों के बीच उनके कार्यकाल के विस्तार को लेकर अहम चर्चा होनी है। इस बैठक के बाद तय हो सकता है कि अगरकर को चयन समिति के प्रमुख के तौर पर आगे भी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर बोर्ड नए विकल्प की तलाश करेगा। विज्ञापन

48 घंटे में होगा भविष्य पर फैसला?

'स्पोर्टस्टार' की रिपोर्ट के मुताबिक, अगरकर और बीसीसीआई के पदाधिकारी अगले दो दिनों में बातचीत करेंगे। इस दौरान उनके कार्यकाल के विस्तार को लेकर आगे की रणनीति पर चर्चा हो सकती है। रिपोर्ट में एक बीसीसीआई पदाधिकारी के हवाले से कहा गया है कि दोनों पक्ष फिलहाल विस्तार को लेकर सकारात्मक रुख रखते हैं और कुछ शुरुआती दिक्कतों को जल्द सुलझाने की उम्मीद है। हालांकि, इसी रिपोर्ट में पिछले दो महीनों से बीसीसीआई के पदाधिकारियों और चयन समिति के बीच तनातनी चलने का भी दावा किया गया है। अगरकर का तीन सितंबर को हुई बीसीसीआई की प्रदर्शन समीक्षा बैठक में शामिल नहीं होना भी चर्चा का विषय बना था।

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जून में खत्म होना था कार्यकाल, मिला था विस्तार

अगरकर को चार जुलाई 2023 को बीसीसीआई का मुख्य चयनकर्ता नियुक्त किया गया था। उनका शुरुआती कार्यकाल जून 2026 में खत्म होना था, लेकिन बोर्ड ने उन्हें कुछ महीने का विस्तार दिया था। अब उनका मौजूदा कार्यकाल चार अक्तूबर को समाप्त होना है। अगरकर एक साल के विस्तार के लिए पात्र हैं। हालांकि, बीसीसीआई ने अभी तक उनके भविष्य को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है।



अगरकर के कार्यकाल में भारतीय टीम ने 2024 और 2026 टी20 विश्व कप के अलावा 2025 चैंपियंस ट्रॉफी का खिताब भी जीता। इसी दौरान विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गजों ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के अलग-अलग प्रारूपों से संन्यास लिया। वहीं, रविचंद्रन अश्विन ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को ही अलविदा कह दिया था। इतना ही नहीं, 2026 में टी20 विश्वकप जिताने वाले कप्तान सूर्यकुमार यादव को टूर्नामेंट के बाद टीम से बाहर कर दिया गया। रोहित से वनडे की कप्तानी छीन ली गई।

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वेस्टइंडीज सीरीज के लिए आखिरी चयन बैठक?

अगरकर की अगुआई वाली चयन समिति की अगली अहम बैठक 16 सितंबर को होनी है। इस बैठक में अफगानिस्तान के खिलाफ दूसरे टी20 के एक दिन बाद वेस्टइंडीज के खिलाफ आगामी तीन मैचों की वनडे सीरीज के लिए भारतीय टीम चुनी जानी है। इसके साथ ईरानी कप के लिए भी टीम का चयन होना है। रिपोर्ट के मुताबिक, वेस्टइंडीज सीरीज के लिए होने वाली यह चयन बैठक अगरकर के मौजूदा कार्यकाल की आखिरी बड़ी बैठक हो सकती है। भारत और वेस्टइंडीज के बीच तीन वनडे मुकाबले 27 सितंबर, 30 सितंबर और तीन अक्तूबर को खेले जाएंगे। पहला मुकाबला तिरुवनंतपुरम, दूसरा गुवाहाटी और तीसरा मुल्लांपुर में होगा। भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल करेंगे।