न्यूजीलैंड दौरे के लिए तैयार विराट कोहली: मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, प्रशंसकों का हुजूम देख हुए गदगद; वीडियो
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 20 Oct 2026 03:43 PM IST
सार
विराट कोहली मंगलवार को मुंबई के कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए, जहां उन्होंने पपराजी के सामने पोज दिए। सोशल मीडिया पर कोहली का वीडियो वायरल हो रहा है। आइये देखते हैं...
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विस्तार
भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली मंगलवार को मुंबई के कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने पपराजी के सामने पोज भी दिए। अब फैंस की नजरें न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर टिकी हैं, जहां कोहली के पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा।
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मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा विराट कोहली का स्टाइलिश अंदाज
विराट कोहली का मैदान के बाहर भी फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। मंगलवार को मुंबई के कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान कोहली का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला। इस दौरान वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीरें खींचीं और कोहली ने भी पपराजी के सामने पोज दिए। उनकी यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं।
विराट कोहली का मैदान के बाहर भी फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। मंगलवार को मुंबई के कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान कोहली का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला। इस दौरान वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीरें खींचीं और कोहली ने भी पपराजी के सामने पोज दिए। उनकी यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं।
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King Kohli is back in Town.🐐❤️ https://t.co/A2tL4kkzFs— Virat Kohli Fan Club (@Trend_VKohli) October 20, 2026
वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
विराट कोहली फिलहाल भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए और अपना 55वां वनडे शतक जड़ा। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 86वां शतक भी था। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने भी 110 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 296 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने आखिरकार यह तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की।
विराट कोहली फिलहाल भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए और अपना 55वां वनडे शतक जड़ा। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 86वां शतक भी था। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने भी 110 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 296 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने आखिरकार यह तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की।
न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली के निशाने पर होंगे बड़े रिकॉर्ड
भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां वनडे और टेस्ट सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी, जिसमें विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। पहला मुकाबला उनके 38वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले होगा। इस दौरे पर कोहली के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी, क्योंकि उनके पास कई अहम रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।
भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां वनडे और टेस्ट सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी, जिसमें विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। पहला मुकाबला उनके 38वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले होगा। इस दौरे पर कोहली के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी, क्योंकि उनके पास कई अहम रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।
- रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका
- न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने की चुनौती
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