न्यूजीलैंड दौरे के लिए तैयार विराट कोहली: मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, प्रशंसकों का हुजूम देख हुए गदगद; वीडियो

रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने की चुनौती

सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी के रिकॉर्ड पर नजर

भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां वनडे और टेस्ट सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी, जिसमें विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। पहला मुकाबला उनके 38वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले होगा। इस दौरे पर कोहली के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी, क्योंकि उनके पास कई अहम रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने का मौका होगा। कोहली की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने पर होगी।कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही कई शानदार पारियां खेल चुके हैं। आगामी सीरीज में उनके पास अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने का अवसर होगा। उनके अनुभव और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए फैंस को उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद रहेगी।न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के 50 से अधिक रन के स्कोर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी के नाम छह-छह ऐसी पारियां दर्ज हैं। वहीं, विराट कोहली अब तक पांच बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।