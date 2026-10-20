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न्यूजीलैंड दौरे के लिए तैयार विराट कोहली: मुंबई एयरपोर्ट पर हुए स्पॉट, प्रशंसकों का हुजूम देख हुए गदगद; वीडियो

Tue, 20 Oct 2026 03:43 PM IST
मयंक त्रिपाठी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, मुंबई Published by: मयंक त्रिपाठी Updated Tue, 20 Oct 2026 03:43 PM IST
सार

विराट कोहली मंगलवार को मुंबई के कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए, जहां उन्होंने पपराजी के सामने पोज दिए। सोशल मीडिया पर कोहली का वीडियो वायरल हो रहा है। आइये देखते हैं...

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Virat Kohli spotted at Mumbai Airport before Newzealand Tour, video goes viral see
विराट कोहली - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली मंगलवार को मुंबई के कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए। इस दौरान उन्होंने पपराजी के सामने पोज भी दिए। अब फैंस की नजरें न्यूजीलैंड के आगामी दौरे पर टिकी हैं, जहां कोहली के पास कई बड़े रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका होगा।
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Virat Kohli spotted at Mumbai Airport before Newzealand Tour, video goes viral see
विराट कोहली - फोटो : ANI
मुंबई एयरपोर्ट पर दिखा विराट कोहली का स्टाइलिश अंदाज
विराट कोहली का मैदान के बाहर भी फैंस के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिलता है। मंगलवार को मुंबई के कलीना प्राइवेट एयरपोर्ट पर पहुंचने के दौरान कोहली का स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला। इस दौरान वहां मौजूद फोटोग्राफर्स ने उनकी तस्वीरें खींचीं और कोहली ने भी पपराजी के सामने पोज दिए। उनकी यह तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर अब वायरल हैं।
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Virat Kohli spotted at Mumbai Airport before Newzealand Tour, video goes viral see
विराट कोहली - फोटो : ANI
वेस्टइंडीज के खिलाफ कोहली ने हासिल की बड़ी उपलब्धि
विराट कोहली फिलहाल भारतीय टीम के लिए वनडे फॉर्मेट में खेल रहे हैं। हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज में उनका शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। सीरीज के पहले वनडे मुकाबले में कोहली ने 88 गेंदों पर नाबाद 139 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने वनडे क्रिकेट में 15,000 रन पूरे किए और अपना 55वां वनडे शतक जड़ा। यह उनके अंतरराष्ट्रीय करियर का 86वां शतक भी था। इस मुकाबले में शुभमन गिल ने भी 110 रन की पारी खेली। दोनों बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन की बदौलत भारत ने 296 रन का लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया और सीरीज में 1-0 की बढ़त बनाई। भारत ने आखिरकार यह तीन मैचों की सीरीज 2-1 से अपने नाम की।

Virat Kohli spotted at Mumbai Airport before Newzealand Tour, video goes viral see
विराट कोहली - फोटो : IANS
न्यूजीलैंड दौरे पर विराट कोहली के निशाने पर होंगे बड़े रिकॉर्ड
भारतीय टीम अब न्यूजीलैंड दौरे पर जाएगी, जहां वनडे और टेस्ट सीरीज खेली जानी है। वनडे सीरीज की शुरुआत 4 नवंबर से होगी, जिसमें विराट कोहली खेलते नजर आएंगे। पहला मुकाबला उनके 38वें जन्मदिन से ठीक एक दिन पहले होगा। इस दौरे पर कोहली के प्रदर्शन पर खास नजर रहेगी, क्योंकि उनके पास कई अहम रिकॉर्ड अपने नाम करने का मौका है।
  • रिकी पोंटिंग का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका
न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे क्रिकेट में विराट कोहली के पास ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग को पीछे छोड़ने का मौका होगा। कोहली की नजर न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में शीर्ष स्थान हासिल करने पर होगी।
  • न्यूजीलैंड के खिलाफ सबसे ज्यादा वनडे रन बनाने की चुनौती
कोहली न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले ही कई शानदार पारियां खेल चुके हैं। आगामी सीरीज में उनके पास अपने रिकॉर्ड को और बेहतर करने का अवसर होगा। उनके अनुभव और मौजूदा फॉर्म को देखते हुए फैंस को उनसे बड़ी पारियों की उम्मीद रहेगी।
  • सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी के रिकॉर्ड पर नजर
न्यूजीलैंड की धरती पर वनडे क्रिकेट में भारतीय बल्लेबाजों के 50 से अधिक रन के स्कोर की बात करें तो सचिन तेंदुलकर और एमएस धोनी के नाम छह-छह ऐसी पारियां दर्ज हैं। वहीं, विराट कोहली अब तक पांच बार यह उपलब्धि हासिल कर चुके हैं।
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