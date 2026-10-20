आईसीसी रैंकिंग: जिम्बाब्वे के खिलाफ प्रदर्शन का नंदिनी-क्रांति को मिला फायदा, वनडे में मेगन शट-एलिस पेरी चमकीं

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जिम्बाब्वे के खिलाफ शुरुआती दो टी20 मुकाबलों में तीन विकेट लेने वाली भारतीय तेज गेंदबाज नंदिनी शर्मा ने महिला टी20 गेंदबाजी रैंकिंग में 26 स्थान की छलांग लगाई है। वह अब 45वें नंबर पर पहुंच गई हैं। पहले मुकाबले में उन्होंने 11 रन देकर दो विकेट हासिल किए थे। इस प्रदर्शन के बाद नंदनी के रेटिंग अंक करियर के सर्वश्रेष्ठ 507 तक पहुंच गए हैं। वहीं, क्रांति गौड़ ने शुरुआती दो मैचों में एक-एक विकेट लिया। इसके दम पर वह नौ स्थान ऊपर चढ़कर 43वें नंबर पर पहुंच गई हैं।भारतीय बल्लेबाजों की टी20 रैंकिंग में भी बदलाव देखने को मिला है। जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टी20 मुकाबले में 25 गेंदों पर 55 रन की तूफानी पारी खेलने वाली शेफाली वर्मा चौथे स्थान पर बरकरार हैं। दीप्ति शर्मा को भी रैंकिंग में फायदा हुआ है। सीरीज के पहले मैच में 37 गेंदों पर 49 रन बनाने के बाद वह एक स्थान ऊपर चढ़कर संयुक्त रूप से 37वें नंबर पर पहुंच गई हैं।सीरीज में पिछड़ने के बावजूद जिम्बाब्वे की महिला खिलाड़ियों ने व्यक्तिगत प्रदर्शन के दम पर रैंकिंग में सुधार किया है। केलिस न्दलोवु तीन स्थान ऊपर चढ़कर 64वें नंबर पर पहुंच गई हैं। चिपों मुगेरी-तिरिपानो सात स्थान की छलांग के साथ 73वें नंबर पर हैं, जबकि जोसेफिन न्कोमो 91वें स्थान पर पहुंच गई हैं। पहले टी20 मुकाबले में 33 गेंदों पर नाबाद 43 रन बनाने वाली शार्ने मायर्स को भी बड़ा फायदा हुआ है। वह 19 स्थान ऊपर चढ़कर 96वें नंबर पर पहुंच गई हैं और शीर्ष 100 बल्लेबाजों में वापसी की है।न्यूजीलैंड की जॉर्जिया प्लिमर और मैडी ग्रीन ने भी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में अपनी स्थिति मजबूत की है। नॉर्थ सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार साझेदारी करने वाली प्लिमर 13 स्थान ऊपर चढ़कर 48वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, मैडी ग्रीन तीन स्थान के सुधार के साथ 34वें नंबर पर हैं। ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी टी20 बल्लेबाजी रैंकिंग में 16वें स्थान पर बनी हुई हैं। न्यूजीलैंड की गेंदबाजों को भी रैंकिंग में फायदा मिला है। जेस केर पांच स्थान ऊपर चढ़कर 17वें नंबर पर पहुंच गई हैं। ब्री इलिंग छह स्थान की छलांग के साथ करियर के सर्वश्रेष्ठ 23वें स्थान पर हैं। वहीं, नैन्सी पटेल पांच स्थान ऊपर चढ़कर अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ 35वीं रैंकिंग पर पहुंच गई हैं।महिला वनडे रैंकिंग में ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों ने भी शानदार प्रदर्शन का इनाम हासिल किया है। बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज में 3-0 से क्लीन स्वीप करने में अहम भूमिका निभाने वाली तेज गेंदबाज मेगन शट महिला वनडे गेंदबाजी रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं। ऑस्ट्रेलिया की एनाबेल सदरलैंड को भी वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। वह चार स्थान ऊपर चढ़कर करियर के सर्वश्रेष्ठ 13वें नंबर पर पहुंच गई हैं। वहीं, एलिस पेरी वनडे बल्लेबाजी रैंकिंग में एक स्थान ऊपर चढ़कर नौवें नंबर पर आ गई हैं। ऑलराउंडर रैंकिंग में भी उन्होंने 14 स्थान की छलांग लगाई है और अब संयुक्त रूप से 25वें स्थान पर हैं।