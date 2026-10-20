छह हफ्ते के लंबा दौरा: न्यूजीलैंड पहुंची टीम इंडिया, 22 अक्तूबर से होगा टी20 सीरीज का आगाज, देखें तस्वीरें

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#TeamIndia en route New Zealand 🇳🇿 ✈️ #NZvIND https://t.co/vnN1yWPLxk — BCCI (@BCCI) October 19, 2026

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भारत के इस दौरे के कार्यक्रम में पांच टी20 इंटरनेशल, पांच वनडे और दो टेस्ट मैच शामिल हैं। दौरे की शुरुआत सबसे छोटे फॉर्मेट (टी20) से होगी, इसके बाद 50 ओवर की सीरीज खेली जाएगी और अंत में टेस्ट मैच होंगे। टी20 इंटरनेशनल सीरीज 22 अक्तूबर से एक नवंबर तक चलेगी, जिसके मैच क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन, ऑकलैंड और हैमिल्टन में खेले जाएंगे। इसके बाद चार से 15 नवंबर तक पांच मैचों की वनडे सीरीज होगी। फिर दोनों टीमें टेस्ट मैचों के लिए आमने-सामने होंगी - पहला टेस्ट 19 से 23 नवंबर तक वेलिंगटन में और दूसरा टेस्ट 27 नवंबर से एक दिसंबर तक क्राइस्टचर्च में खेला जाएगा।इस दौरे के जरिए भारत के सामने कई लक्ष्य हैं। वनडे सीरीज आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 की तैयारी के लिए काफी अहम होगी, जबकि टेस्ट मैच वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने की भारत की कोशिशों के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारत ने तीनों फॉर्मेट के लिए खिलाड़ियों का एक बड़ा दल तैयार किया है, जिसमें कप्तानी की जिम्मेदारी शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर के बीच बांटी गई है। गिल पहले 3 वनडे और टेस्ट टीम की कप्तानी करेंगे, जबकि अय्यर टी20 इंटरनेशनल टीम की कमान संभालेंगे और आखिरी 2 वनडे मैचों में भी कप्तान होंगे।टीम के चयन से उभरते हुए खिलाड़ियों को भी मौका मिला है। विकेटकीपर-बल्लेबाज कुमार कुशाग्र और तेज गेंदबाज यश ठाकुर को पहली बार वनडे टीम में शामिल किया गया है, जो आखिरी 2 मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, आकाश दीप और अंशुल कंबोज की भी टेस्ट टीम में वापसी हुई है। भारत के लिए यह दौरा महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण माना जा रहा है।