कोहली, शास्त्री ने क्यूरेटर दलजीत सिंह को सम्मानित किया, 22 साल की सेवा के बाद हुए रिटायर

कप्तान विराट कोहली और मुख्य कोच रवि शास्त्री ने हाल ही में रिटायर हुए क्यूरेटर दलजीत सिंह को बुधवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच दूसरे टी20 क्रिकेट मैच से पहले सम्मानित किया। 77 बरस के दलजीत इसी महीने बीसीसीआई के मुख्य क्यूरेटर के पद से रिटायर हुए हैं। उन्होंने भारतीय क्रिकेट को 22 साल अपनी सेवायें दी।

