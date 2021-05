सराहनीय: विराट-अनुष्का ने जीता सबका दिल, गंभीर बीमारी से पीड़ित बच्चे के इलाज के लिए जुटाए 16 करोड़ रुपये

अपने नाम और दम के बल पर मानवता के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा कुछ ही लोगों में होता है और देश में ऐसा करने वालों की कमी नहीं है। कोरोना काल में भी ऐसे तमाम लोग सामने आए, जिन्होंने बढ़-चढ़कर जरूरतमंदों की मदद की। ऐसी ही दरियादिली भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान विराट कोहली और उनकी अभिनेत्री पत्नी अनुष्का शर्मा ने भी दिखाई है। दरअसल, विराट और अनुष्का ने 16 करोड़ रुपये जुटाकर गंभीर बीमारी से पीड़ित अयांश नाम के एक छोटे से बच्चे की जान बचाई है।

@imVkohli & @AnushkaSharma - we always loved you as fans. But what you have done for Ayaansh and this campaign is beyond what we expected. Thanks for your generosity. You helped us win this match of life with a six! Will always be indebted for your help to #saveayaanshgupta pic.twitter.com/vJUozH2o2r