सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी: पाटीदार संभालेंगे मध्य प्रदेश की कमान, माधव तिवारी को नहीं मिली जगह; देखें स्क्वाड

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विज्ञापन आगामी सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के लिए रजत पाटीदार को मध्य प्रदेश का कप्तान नियुक्त किया गया है। 14 नवंबर से शुरू होने जा रहे इस टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश को एलीट ग्रुप-सी में रखा गया है। टीम अपने पहले चार मैच न्यू चंडीगढ़ में खेलेगी, जबकि बाकी तीन मुकाबले मोहाली में आयोजित होंगे। आईपीएल में बतौर कप्तान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) को साल 2025 और 2026 में लगातार दो खिताब जिताने वाले पाटीदार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के पूरे लीग चरण के लिए उपलब्ध नहीं हो सकते हैं।

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टीम में कौन-कौन शामिल

पाटीदार और बाएं हाथ के तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर अरशद खान कतर के दोहा में 19 से 29 नवंबर तक होने वाले राइजिंग स्टार्स एशिया कप के लिए इंडिया-ए टीम से जुड़ेंगे। इंडिया ए टीम में पाटीदार को कप्तान तिलक वर्मा का डिप्टी (उपकप्तान) नियुक्त किया गया है। भारत के लिए तीन टेस्ट और एक वनडे खेल चुके पाटीदार के अलावा, मध्य प्रदेश के लिए बल्लेबाज अक्षत रघुवंशी, हर्ष गावली और अनिकेत वर्मा को जिम्मेदारी उठानी होगी। आईपीएल 2026 में दिल्ली कैपिटल्स और मध्य प्रदेश लीग टी20 सिंधिया कप 2026 में उज्जैन फाल्कन्स के लिए खेलने के बावजूद, सीम-बॉलिंग ऑलराउंडर माधव तिवारी को टीम में जगह नहीं मिली है।



टीम में हर्ष गावली और अपूर्व द्विवेदी के रूप में दो विकेटकीपर शामिल हैं। गेंदबाजी विभाग की कमान भारत के तेज गेंदबाज आवेश खान संभालेंगे। उनके साथ मंगेश यादव, बाएं हाथ के स्पिनर कुमार कार्तिकेय सिंह, ऑफ-स्पिनर सारांश जैन और बाएं हाथ के रिस्ट-स्पिनर शिवांग कुमार भी टीम का हिस्सा हैं। तेज गेंदबाज कुलदीप सेन को टीम में नहीं चुना गया है, क्योंकि वे फिलहाल चोट से जूझ रहे हैं।

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मध्य प्रदेश का कार्यक्रम

मध्य प्रदेश 14 नवंबर को न्यू चंडीगढ़ में केरल के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगा। इसके बाद एमपी की टीम 16 नवंबर को असम से, 18 नवंबर को त्रिपुरा से और 20 नवंबर को आंध्र से भिड़ेगी। मध्य प्रदेश को 22 नवंबर को महाराष्ट्र, 24 नवंबर को हिमाचल प्रदेश और 26 नवंबर को अपने अंतिम ग्रुप मैच में पुडुचेरी से भी भिड़ना है। अगर पाटीदार असम के खिलाफ खेल के बाद चले जाते हैं, तो चंद्रकांत पंडित के नेतृत्व में मध्य प्रदेश टीम प्रबंधन को अपने शेष खेलों के लिए एक स्टैंड-इन कप्तान की घोषणा करनी होगी।

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