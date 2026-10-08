{"_id":"6ac7b4059bdf5d28c40b5d71","slug":"suryakumar-yadav-s-ranji-exclusion-and-yashasvi-jaiswal-s-wicketkeeping-plans-mumbai-captain-reveals-details-2026-10-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"'अच्छी तैयारी वाले चर्चा में रहेंगे': सूर्यकुमार पर बोले मुंबई के कप्तान, यशस्वी क्यों सीख रहे विकेटकीपिंग?","category":{"title":"Cricket News","title_hn":"क्रिकेट न्यूज़","slug":"cricket-news"}}

मुंबई के कप्तान सिद्धेश लाड ने रणजी ट्रॉफी के पहले मुकाबले से सूर्यकुमार यादव को बाहर रखने के चयनकर्ताओं के फैसले का सम्मान किया है। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छी तैयारी कर रहे हैं, वे चयन की चर्चा में बने रहेंगे। वहीं, लाड ने बताया कि यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के अलावा अपने खेल में एक और कौशल जोड़ने के लिए विकेटकीपिंग का अभ्यास कर रहे हैं।

विज्ञापन रणजी ट्रॉफी के नए सत्र से पहले मुंबई क्रिकेट टीम में कई चर्चाएं तेज हैं। टीम के कप्तान सिद्धेश लाड ने सूर्यकुमार यादव को चंडीगढ़ के खिलाफ होने वाले शुरुआती मुकाबले के लिए नहीं चुने जाने के फैसले का सम्मान किया है। वहीं, उन्होंने बताया कि भारतीय सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल बल्लेबाजी के साथ-साथ विकेटकीपिंग को भी अपनी अतिरिक्त क्षमता के तौर पर विकसित करने पर काम कर रहे हैं। मुंबई की टीम अपने रणजी ट्रॉफी अभियान की शुरुआत रविवार को वानखेड़े स्टेडियम में चंडीगढ़ के खिलाफ करेगी।

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सूर्यकुमार के चयन पर क्या बोले कप्तान?

36 वर्षीय सूर्यकुमार यादव ने रणजी सत्र से पहले मुंबई टीम के साथ अभ्यास नहीं किया था। चयन से करीब 10 दिन पहले उन्होंने चयनकर्ताओं के फोन का भी जवाब नहीं दिया था। हालांकि, चयन बैठक के करीब उन्होंने खुद को उपलब्ध बताया, लेकिन राजेश पवार की अगुवाई वाली चयन समिति ने लाल गेंद की पर्याप्त तैयारी नहीं होने के कारण उन्हें टीम में शामिल नहीं किया। मुंबई के नए कप्तान सिद्धेश लाड ने कहा कि सूर्यकुमार ने मुंबई क्रिकेट और भारतीय टीम के लिए काफी योगदान दिया है और टीम के भीतर उनका बहुत सम्मान है।



उन्होंने कहा कि प्रबंधन और चयनकर्ताओं ने इस समय जो फैसला उचित समझा है, एक कप्तान के तौर पर वह उसका सम्मान करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी अच्छी तरह तैयारी कर रहे हैं और चयन के दायरे में हैं, वे निश्चित रूप से चर्चा में रहेंगे। लाड ने साफ किया कि चयन से जुड़े मामलों में वह चयनकर्ताओं से आगे नहीं जाना चाहते और उनका ध्यान उपलब्ध 15 सदस्यीय टीम के साथ काम करने पर है।

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यशस्वी जायसवाल विकेटकीपिंग पर कर रहे काम इस बीच, मुंबई के कप्तान ने खुलासा किया कि यशस्वी जायसवाल अपनी बल्लेबाजी के अलावा विकेटकीपिंग को भी अपनी अतिरिक्त क्षमता के तौर पर विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

जायसवाल की विकेटकीपिंग का अभ्यास करते हुए तस्वीरें हाल ही में सामने आई थीं।

लाड के मुताबिक, भारतीय सलामी बल्लेबाज मुंबई या भारतीय टीम के लिए विकेटकीपिंग करने की दिशा में खुद को तैयार करना चाहते हैं, हालांकि उन्हें इस बारे में अभी पूरी स्पष्टता नहीं है।

लाड ने बाद में बताया कि जायसवाल अपने खेल में कुछ और जोड़ना चाहते हैं और इसी वजह से विकेटकीपिंग का अभ्यास कर रहे हैं।

उन्होंने कहा कि अगर वह लगातार अभ्यास करते रहे तो धीरे-धीरे इस भूमिका के आदी हो जाएंगे।

जायसवाल ने रणजी ट्रॉफी से पहले मुंबई के एक अभ्यास मैच में करीब 10 ओवर विकेटकीपिंग भी की थी।

वह चंडीगढ़ के खिलाफ पहले मुकाबले के लिए उपलब्ध रहेंगे, लेकिन इसके बाद राष्ट्रीय टीम की प्रतिबद्धताओं के कारण मुंबई के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।

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लेग स्पिन भी आजमा चुके हैं जायसवाल

जायसवाल इससे पहले भारतीय टीम के अभ्यास सत्रों में लेग स्पिन गेंदबाजी पर भी काम करते रहे हैं। उन्होंने कुछ मुकाबलों में गेंदबाजी भी की है। ऐसे में विकेटकीपिंग का अभ्यास उनके खेल में एक और अतिरिक्त कौशल जोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा जा रहा है। लाड ने कहा कि जायसवाल जैसे खिलाड़ी की मौजूदगी सिर्फ प्रदर्शन तक सीमित नहीं होती। शीर्ष स्तर पर खेलने का उनका अनुभव टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए भी काफी उपयोगी होगा।

आयुष म्हात्रे बने उपकप्तान, धोनी से सीख रहे हैं शांत रहना

मुंबई ने इस सत्र के लिए लाड को कप्तान और 19 वर्षीय सलामी बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को उपकप्तान बनाया है। म्हात्रे ने बताया कि चेन्नई सुपर किंग्स में महेंद्र सिंह धोनी के साथ खेलने का अनुभव उन्हें मैदान पर शांत रहने में मदद कर रहा है। म्हात्रे के अनुसार, धोनी उन्हें मैदान पर फैसले लेते समय शांत रहने की सलाह देते हैं। उनका मानना है कि आक्रामक स्थिति में लिए गए फैसले हमेशा सही नहीं होते, इसलिए मुश्किल परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना जरूरी है। म्हात्रे इस साल भारत की अंडर-19 टीम को विश्व कप जिताने वाली टीम का नेतृत्व कर चुके हैं। हैमस्ट्रिंग चोट से उबरने के लिए उन्होंने करीब तीन महीने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में बिताए हैं।

42 बार की चैंपियन मुंबई पर दबाव

मुंबई रणजी ट्रॉफी इतिहास की सबसे सफल टीम है और 42 बार खिताब जीत चुकी है। लाड ने माना कि इतनी समृद्ध विरासत के कारण टीम पर हमेशा दबाव रहेगा, लेकिन खिलाड़ी इस दबाव से भागने के बजाय उसे स्वीकार करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि टीम अपनी विरासत और संस्कृति से अच्छी तरह वाकिफ है और इसी वजह से दबाव को चुनौती के रूप में लेने की कोशिश करेगी।

शार्दुल ठाकुर की कमी खलेगी

मुंबई को शुरुआती मुकाबले में ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर की कमी खलेगी। नेट्स में अयुष म्हात्रे के शॉट से हाथ में चोट लगने के बाद शार्दुल करीब एक महीने के लिए बाहर हो गए हैं। लाड ने कहा कि शार्दुल टीम को सही संतुलन देते हैं और पहले मैच में उनकी कमी निश्चित तौर पर महसूस होगी। हालांकि, टीम यह देखने की कोशिश कर रही है कि वह कितनी जल्दी पूरी तरह फिट होकर मैदान पर लौट सकते हैं।