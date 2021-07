IRE vs SA: भारतीय मूल के इस आयरिश क्रिकेटर ने रचा इतिहास, वन-डे में यह कमाल करने वाले बने पहले खिलाड़ी

भारतीय मूल के आयरिश क्रिकेटर सिमी सिंह ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ तीसरे वन-डे में इतिहास रच दिया। उन्होंने आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए शानदार शतक लगाया। वन-डे अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में यह कमाल करने वाले सिमी दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं। इसके साथ ही उनके नाम एक विश्व रिकॉर्ड दर्ज हो गया। शमी ने अपनी पारी के दौरान 91 गेंदों में 14 चौके की मदद से नाबाद सैंकड़ा जड़ा। मैच में जब आयरलैंड का स्कोर 92/6 था। इसके बाद बल्लेबाजी करने उतरे सिमी सिंह ने जो किया वह इतिहास बन गया।

💯 not out to @SimiSingh147 - highest score by a no. 8 batter in ODI history!!