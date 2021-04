जश्न-ए-विराट: मैदान पर फ्लाइंग किस, बेटी वमिका को समर्पित IPL 2021 की पहली फिफ्टी

मुंबई के वानखेड़े स्टोडियम में गुरुवार रात खेले गए आईपीएल 2021 के 16वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने राजस्थान रॉयल्स को 10 विकेट से मात दी। यह इस सीजन बैंगलोर की लगातार चौथी जीत थी। 178 रन के लक्ष्य का पीछा करने उतरी बैंगलोर की टीम ने 16.3 ओवरों में ही मुकाबला अपने नाम कर लिया, इसके साथ ही आरसीबी अंक तालिका में एक बार फिर पहले स्थान पर आ पहुंची। मुकाबले में युवा देवदत्त पडीक्कल ने शतक ठोका तो विराट ने भी बड़ा कीर्तिमान स्थापित किया।

बैंगलोर के कप्तान विराट कोहली ने शानदार पारी खेलते हुए आईपीएल 2021 में अपना पहला अर्धशतक जड़ा। विराट ने मुकाबले में 47 गेंदों में नाबाद 72 रन बनाए। इस मैच में विराट के बल्ले से मौजूदा सीजन का पहला अर्धशतक आया, साथ ही साथ वह आईपीएल के इतिहास में छह हजार रन बनाने वाले पहले और एकमात्र बल्लेबाज भी बने। अर्धशतक जड़ने के बाद विराट अलग अंदाज में जश्न मनाते नजर आए। चीकू ने फिफ्टी के बाद पहले डगआउट में अपने साथी खिलाड़ियों को बल्ला दिखाया और उसके बाद एक फ्लाइंग किस दी। बाद में एक खूबसूरत इशारा करके बताया कि ये फ्लाइंग किस उन्होंने अपनी बेटी वामिका को दी है।

