पाकिस्तान की टेस्ट टीम घोषित: श्रीलंका के खिलाफ सीरीज के लिए तीन नए खिलाड़ियों को मिली जगह, जमाल की वापसी

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विज्ञापन पेस-बॉलिंग ऑलराउंडर आमिर जमाल और तीन अनकैप्ड प्लेयर्स को श्रीलंका के खिलाफ दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के लिए पाकिस्तानी टीम में शामिल किया गया है। यह सीरीज सोमवार से शुरू होगी। बाबर आजम 16 सदस्यीय टीम की कप्तानी जारी रखेंगे। दोनों देशों के बीच सीरीज का पहला टेस्ट मुकाबला नौ नवंबर से रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आयोजित होगा। इसके बाद दूसरा टेस्ट 17 से 21 नवंबर तक लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेला जाएगा।

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तीन खिलाड़ियों को पहली बार किया गया शामिल

बल्लेबाज मुहम्मद तैयब आरिफ, युवा तेज गेंदबाज अली शब्बीर और सीमर साकिब खान को पहली बार राष्ट्रीय टीम में बुलाया गया है। ये तीनों नए खिलाड़ी चार से छह नवंबर तक इस्लामाबाद क्लब में मेहमान टीम के खिलाफ खेले गए अभ्यास मैच में 'पेट्रन्स इलेवन' की तरफ से खेले थे। वहीं, अली उस्मान और अब्दुल्ला फजल को टेस्ट टीम से बाहर कर दिया गया है। इन दोनों खिलाड़ियों को बाहर करने का फैसला मुख्य रूप से तीन दिवसीय वार्मअप मैच के आधार पर किया गया है, जिसमें उस्मान ने सिर्फ पांच ओवर ही फेंके थे।



पाकिस्तान के लिए नौ टेस्ट, तीन वनडे और छह टी20 मैच खेल चुके आमिर जमाल घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम में लौटे हैं। 'प्रेसिडेंट्स ट्रॉफी ग्रेड-वन' के फाइनल में उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था, जहां उन्होंने 32 रन देकर सात विकेट लिए और 55 रनों की पारी खेलकर अपनी टीम 'मार्खोर आईटी सॉल्यूशंस' को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई।

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इसके बाद, उन्होंने कायद-ए-आजम ट्रॉफी गोल्ड के शुरुआती दौर में 'लाहौर व्हाइट्स' की कप्तानी की, जिसमें उन्होंने 74 और 23 रन बनाए और 3 विकेट लिए। दाएं हाथ के बल्लेबाज तैयब ने डिपार्टमेंटल फर्स्ट-क्लास टूर्नामेंट में अपने पहले ही सीजन में सभी का ध्यान खींचा। उन्होंने 'किंग्समेन एकेडमी' की कप्तानी करते हुए 7 मुकाबलों में 3 शतक की मदद से 727 रन बनाए। 19 वर्षीय अली ने 8 फर्स्ट-क्लास मैचों में 22 विकेट लिए हैं। उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ वार्मअप मैच में भी 3 विकेट चटकाए थे। कराची ब्लूज के कायद-ए-आजम ट्रॉफी 2025-26 के विजयी अभियान में साकिब ने अहम भूमिका निभाई। उन्होंने नौ मैचों में 20.60 की औसत से 47 विकेट लिए, जिसमें उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 34/7 रहा।

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