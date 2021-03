न्यूजीलैंड का नया कप्तान: केन विलियमसन की जगह टॉम लाथम संभालेंगे कमान

कंधे की चोट से जूझ रहे केन विलियमसन की जगह टॉम लाथम न्यूजीलैंड के नए कप्तान होंगे। बांग्लादेश के खिलाफ तीन मैच की वन-डे सीरीज का आज एलान किया गया। चोटिल विलियमसन को आराम दिया गया है। डेवॉन कॉनवे, डेरिल मिचेल और विल यंग को पहली बार 13 सदस्यीय कीवी टीम में जगह मिली है। सीरीज की शुरुआत 20 मार्च से होने वाली है।

Kane Williamson might be missing but the @BLACKCAPS have plenty to be excited about with three new faces for the Bangladesh ODI series.#NZvBAN https://t.co/AoR8iFckG8