क्या महेंद्र सिंह धोनी के घर आने वाला है नया मेहमान? साक्षी की इन तस्वीरों से लगने लगे कयास

Priyanka Raina confirms that MS Dhoni's wife Sakshi is pregnant. Ziva's sibling and MS' second child is soon arriving 👨👩👧👦❤️#MSDhoni #SakshiDhoni #WhistlePodu pic.twitter.com/nnCseqA953 — Saiᴿᵃᵈʰᵉˢʰʸᵃᵐ💞 (@SaiPrabhas777) October 16, 2021

Ye dress , kuch to gadbad hain 😂😂#CSKvsDc pic.twitter.com/zktPj1FTsg — Uttam Mahamiya (@UMahamiya) October 10, 2021

I tweeted this in qualifier 1 in the funny way and now Priyanka Raina confirmed that sakshi dhoni is pregnant 👍 #CSKvKKR #Dhoni #SakshiDhoni https://t.co/lMOPeYOV3T — Uttam Mahamiya (@UMahamiya) October 16, 2021

सोशल मीडिया पर उनके प्रशंसकों के बीच इस बात की चर्चा तेज हो गई है कि साक्षी गर्भवती हैं और धोनी दूसरी बार पिता बनने वाले हैं। फैंस का दावा है कि इन तस्वीरों में साक्षी का बेबी बंप दिखाई दे रहा है। हालांकि धोनी या साक्षी ने अभी इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है।कुछ खबरों में यह भी दावा किया गया कि सुरेश रैना की पत्नी प्रियंका ने साक्षी के गर्भवती होने की पुष्टि की है। इस खबर के आने के बाद से साक्षी और धोनी को सोशल मीडिया पर खूब बधाइयां मिल रही हैं।