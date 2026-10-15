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दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका टीम में बदलाव: स्टब्स की जगह किसे मिला मौका? रिकेल्टन करेंगे विकेटकीपिंग

Thu, 15 Oct 2026 01:47 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, जोहानिसबर्ग Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Thu, 15 Oct 2026 01:47 PM IST
सार

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए दक्षिण अफ्रीका टीम में बदलाव हुआ है। मैथ्यू ब्रीत्जके को इस मैच के लिए टीम में शामिल किया गया है। ब्रीत्जके टीम में ट्रिस्टन स्टब्स की जगह शामिल किए गए हैं।

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Matthew Breetzke replaced Tristan Stubbs in the South Africa squad for the second Test against Australia
ट्रिस्टन स्टब्स - फोटो : IANS

विस्तार
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मैथ्यू ब्रीत्जके को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गकेबरहा में 18 अक्तूबर से शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट मैच के लिए ट्रिस्टन स्टब्स की जगह दक्षिण अफ्रीका की टीम में शामिल किया गया है। क्रिकेट दक्षिण अफ्रीका ने बयान में कहा, पहले टेस्ट की टीम में एक बदलाव किया गया है। मैथ्यू ब्रीत्जके को ट्रिस्टन स्टब्स की जगह टीम में शामिल किया गया है। रेयान रिकेल्टन दूसरे टेस्ट में विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभालेंगे।
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ऑस्ट्रेलिया के लिए भी कम नहीं हो रही मुश्किलें 
दक्षिण अफ्रीका तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच 214 रन से हार गया था। वहीं, दूसरे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है। टीम के अनुभवी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोटिल हो गए हैं जिस कारण उनका दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रीन बल्लेबाज के तौर पर बेशक फिट हो जाएं, लेकिन इस सीरीज में उनके गेंदबाजी करने की संभावना बेहद कम है। अगर ग्रीन गकेबरहा या केप टाउन टेस्ट के लिए उपलब्ध होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के सामने मध्य क्रम का संयोजन तलाशने की चुनौती होगी। इसका असर ब्यू वेबस्टर पर पड़ सकता है, जिन्हें अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।
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दक्षिण अफ्रीका की टीम: टेम्बा बावुमा, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, मैथ्यू ब्रीत्जके, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जे, साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्क्रम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिच नॉर्त्जे, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रेयान रिकेलटन और काइल वेरिन।
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