दूसरे टेस्ट से पहले दक्षिण अफ्रीका टीम में बदलाव: स्टब्स की जगह किसे मिला मौका? रिकेल्टन करेंगे विकेटकीपिंग

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दक्षिण अफ्रीका तीन मैचों की सीरीज का पहला मैच 214 रन से हार गया था। वहीं, दूसरे टेस्ट मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया को झटका लगा है। टीम के अनुभवी ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन चोटिल हो गए हैं जिस कारण उनका दूसरे टेस्ट में खेलना मुश्किल नजर आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया के हेड कोच एंड्रयू मैकडोनाल्ड पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि ग्रीन बल्लेबाज के तौर पर बेशक फिट हो जाएं, लेकिन इस सीरीज में उनके गेंदबाजी करने की संभावना बेहद कम है। अगर ग्रीन गकेबरहा या केप टाउन टेस्ट के लिए उपलब्ध होते हैं तो ऑस्ट्रेलिया के सामने मध्य क्रम का संयोजन तलाशने की चुनौती होगी। इसका असर ब्यू वेबस्टर पर पड़ सकता है, जिन्हें अपनी जगह बचाने के लिए संघर्ष करना पड़ सकता है।टेम्बा बावुमा, मार्केस एकरमैन, डेविड बेडिंगहैम, मैथ्यू ब्रीत्जके, कॉर्बिन बॉश, गेराल्ड कोएत्जे, साइमन हार्मर, मार्को यानसेन, केशव महाराज, एडेन मार्क्रम, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, एनरिच नॉर्त्जे, डेन पैटरसन, कगिसो रबाडा, रेयान रिकेलटन और काइल वेरिन।