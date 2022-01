IPL 2022: कोलकाता नाइटराइडर्स ने मेगा ऑक्शन से पहले किया बड़ा एलान, पूर्व भारतीय गेंदबाजी कोच को दी बड़ी जिम्मेदारी

🚨 𝘼𝙉𝙉𝙊𝙐𝙉𝘾𝙀𝙈𝙀𝙉𝙏 🚨



We are delighted to introduce you to our new bowling coach! Welcome to the Knight Riders family, Bharat Arun 💜💛#KKR #AmiKKR #IPL2022 #BharatArun pic.twitter.com/MpAXJMa67C